ملقة (إسبانيا) : لحقت إيطاليا حاملة اللقب بهولندا الى نهائي كأس ديفيس في كرة المضرب بعد تغلبها على استراليا حاملة اللقب 28 مرة 2 0 في الدور نصف النهائي السبت في مدينة ملقة الاسبانية.

وكانت هولندا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها ألمانيا من الدور نصف النهائي 2 0 الجمعة وبلغت النهائي للمرة الاولى بعد 104 اعوام.

وحسم سينر المصنّف اول عالميا الذي لم يسبق ان خسر امام أليكس دي مينور في تسع مواجهات بينهما من ضمنها نهائي كأس ديفيس العام الماضي، الفوز لبلاده بتخطيه منافسه 6 3 و6 4 في ملقة.

ومنح ماتيو بيريتيني التقدم لإيطاليا بفوزه الصعب على تاناسي كوكيناكيس 6 7 (8/6)، 6 3 و7 5 في ساعتين و46 دقيقة.

وقال سينر "لقد انتابتني أحد أفضل المشاعر على الإطلاق عندما فزت بكأس ديفيس العام الماضي. نحن سعداء بالعودة (إلى النهائي)، ستكون مباراة صعبة للغاية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وبعد خسارتها في نهائي النسختين الاخيرتين، لم تفلح أستراليا صاحبة ثاني أفضل سجل من حيث الألقاب في المسابقة (28) خلف الولايات المتحدة (32) في الاحتفاظ بآمالها في استعادة اللقب للمرة الاولى منذ عام 2003.