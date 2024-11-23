فيرونا : صعد انتر ميلان حامل اللقب الى الصدارة مؤقتا بعدما قسا على مضيفه هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب الأرجنتيني خواكين كوريا (17) والفرنسي ماركوس تورام (22 و25) والهولندي ستيفان دي فري (31) والألماني يان أوريل بيسيك (41) أهداف بطل إيطاليا الموسم الماضي وجميعها جاء في الشوط الأول.

ورفع النيراتسوري الذي غاب عنه في هذا اللقاء قائده الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس وصانع ألعابه الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو، رصيده الى 28 نقطة وانتزع المركز الأول بفارق نقطتين من نابولي الذي يستضيف روما الأحد.

ومدّد انتر سلسلة مبارياته بلا هزيمة الى 11 تواليا، لكنه استعاد نغمة الفوز بعد تعادله في المرحلة السابقة مع نابولي 1 1 قبل النافذة الدولية.

في المقابل، تجمّد رصيد فيرونا عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

واستهل فريق المدرب سيموني إنزاغي المباراة بقوة مفتتحا التسجيل بعد مرور 17 دقيقة فقط اثر لعبة جماعية رائعة مرَّر على اثرها تورام كرة بينية متقنة الى كوريا فلعبها فوق حارس فيرونا لورنتسو مونتيبو (17).

وردّ كوريا التحية الى تورام ومرّر له كرة الهدف الثاني (22).

وأضاف تورام الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد ثلاث دقائق اثر تمريرة طويلة من أليساندرو باستوني فكسر مصيدة التسلل وتوغل قبل مراوغة الحارس مونتيبو وتابع الكرة داخل المرمى المشرّع (25)، رافعا رصيده الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم مع ست تمريرات حاسمة.

وواصل انتر هجومه الكاسح امام رعونة أصحاب الأرض، وتقدم 4 0 بتسديدة قوية لدي فري، بديل فرانشيسكو أتشيربي الذي تعرض للاصابة في الدقيقة 15، في الزاوية البعيدة (31).

وعزز إنتر بهدف خامس بعد سلسلة تمريرات قبل آخرها كان بكعب قدم كوريا الى بيسيك الذي استدار حول نفسه وسددها قوية في المرمى (41).