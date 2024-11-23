ليستر (المملكة المتحدة) : عزز تشلسي مركزه الثالث في الدوري الانكليزي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي 2 1 السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة.

وفرض الارجنتيني إنسو فرنانديس نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الاول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75). وقلّص ليستر الفارق بفضل البديل المهاجم الغاني جوردان أيو (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الماضية الذي يستقبل توتنهام العاشر في وقت لاحق، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ساوثمبتون الأحد.

كما ابتعد الـ "بلوز" بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال وصيف البطل في الموسمين الماضيين الذي بامكانه اللحاق بمنافسه في حال فوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست السبت أيضا.

وكان تشلسي سقط في فخ التعادل أمام أرسنال 1 1 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية الاخيرة، في حين تعرض ليستر السادس عشر برصيد 10 نقاط والمهدد بخسارة مركزه بانتظار بقية المباريات، لخسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

وفشل ليستر، بطل الدوري عام 2016، في تحقيق فوزه الرقم 500 في عقر داره في دوري النخبة أمام مدربه السابق الإيطالي إنتسو ماريسكا (44 عاما) الذي انتقل هذا الموسم إلى مقاعد الـ "بلوز".

وزج ماريسكا بالثنائي الدفاعي الفرنسي ويسلي فوفانا وبنوا بادياشيل في التشكيلة الأساسية إلى جانب الرباعي جاكسون ونوني مادويكي وكول بالمر والبرتغالي جواو فيليكس، وأبقى المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو على مقاعد البدلاء.

وبكّر تشلسي في افتتاح التسجيل بعد كرة طويلة وصلت إلى جاكسون الذي استفاد من تردد المدافع البلجيكي فاوت فاس للتوغل على الجهة اليسرى، وتمريرة من فرنانديس لينهي بقدمه اليمنى في شباك الحارس الدنماركي مادس هرمانسن (16).

وتألق هرمانسن في صد كرة ماديوكي (28)، ليعتقد الاخير انه ضاعف النتيجة إلّا أن حكم التماس ألغى الهدف بداعي التسلل على الممرر الإسباني مارك كوكوريا (33).

وكاد ليستر يدرك التعادل، لكن كرة الإيرلندي كايسي ماكاتير من داخل المنطقة مرت بمحاذاة القائم (38)، وأخرى للنيجيري ويلفريد نديدي (42).

وبطريقة غريبة فوّت تشلسي فرصة الهدف الثاني بعد هجمة سريعة بدأها فيليكس الذي مرر الكرة إلى جاكسون من الجهة اليسرى، فأرسلها عرضية إلى القائم الثاني نجح الحارس في ابعادها، وتابعها بالمر أمام المرمى الخالي تسديدة اصطدمت بقدم زميله مادويكي (54).

وأضاف الفريق الضيف الثاني بعد تمريرة ساقطة (لوب) من كوكوريا داخل المنطقة، تطاول لها جاكسون برأسه صدها الحارس لتعود إلى فرنانديس ليتابعها بدوره رأسية في الشباك (75).