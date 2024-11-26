إيلاف من لندن: تتزايد التحذيرات والمخاوف في ألمانيا من تكرار أحداث العنف التي شهدتها أمستردام، وذلك قبل أيام من مباراة مكابي تل أبيب الإسرائيلي وألبا برلين الألماني ضمن الجولة الـ12 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت عن قلق الجالية الإسرائيلية في ألمانيا من حضور المباراة، مشيرة إلى أن عدد التذاكر المباعة لمشجعي الفريق الإسرائيلي بلغ فقط 20 تذكرة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمئات التي كانت تُباع في مناسبات رياضية مماثلة سابقًا.

سيناريو أمستردام

الخوف المسيطر على الجالية الإسرائيلية يعود إلى أحداث السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب وأنصار فريق أياكس أمستردام لكرة القدم.

تلك الأحداث بدأت عندما قام مشجعو مكابي بأعمال شغب في شوارع أمستردام قبل مباراتهم ضد أياكس، مما أدى إلى تدخل الشرطة الهولندية التي اعتقلت 62 شخصًا. ووفقًا للخارجية الإسرائيلية، أُصيب خلال تلك المواجهات 10 إسرائيليين، بينما فُقد الاتصال باثنين آخرين. وقد اضطرت إسرائيل إلى إرسال طائرة لإجلاء 2700 مشجع من أمستردام.

مشجعون يحجمون عن الحضور

صحيفة "إسرائيل اليوم" أشارت إلى أن الخوف يسيطر على مشجعي مكابي تل أبيب الموجودين في ألمانيا، حيث يفضل الكثيرون مشاهدة المباراة من منازلهم عبر شاشات التلفزيون بدلًا من حضورها في الملعب. نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجالية الإسرائيلية قولهم: "هناك حالة من الخوف الشديد قبل المباراة. جماهيرنا لم يشتروا التذاكر، ويفضلون البقاء في أمان".

مظاهرات مؤجلة وتوتر سياسي

في سياق متصل، كان من المقرر أن تنظم الجالية الإسرائيلية في ألمانيا مظاهرة للتضامن مع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، على غرار ما جرى العام الماضي. لكن، وفقًا للتقارير، أُلغيت هذه الفعالية بسبب الظروف الأمنية، ما يبرز حجم القلق من الأوضاع الراهنة.

السلطات الألمانية تتخوف من أن يتعرض مشجعو مكابي لهجمات من قبل مجموعات معادية لإسرائيل، أو أن تشهد المباراة مظاهر تأييد للقضية الفلسطينية، وهو ما حدث مؤخرًا في عدد من الفعاليات الرياضية الأوروبية.

دعم فلسطيني في الملاعب الأوروبية

شهدت الأسابيع الماضية تصاعدًا في المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية داخل الملاعب الرياضية. خلال مباراة فريق باناثينايكوس اليوناني ضد مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي لكرة السلة، رفع المشجعون الأعلام الفلسطينية ولافتات عملاقة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين".



كذلك، خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، رفعت الجماهير لافتات تدعو إلى "الحرية لفلسطين"، مع ترديد شعارات منددة بـ"الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".



الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ مشجعو غلطة سراي التركي حملوا لافتات مشابهة قبل مباراتهم ضد توتنهام في الدوري الأوروبي لكرة القدم، كتب عليها "فلسطين حرة" و"الإبادة الجماعية في فلسطين".