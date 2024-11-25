قال مهاجم ليفربول محمد صلاح إنه "محبط" بسبب عدم تلقي عرض جديد من النادي، مشيرا إلى أن رحيله بات أقرب من البقاء.

ينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يتصدر قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم برصيد 12 هدفًا في جميع المسابقات، بنهاية الموسم الجاري.

سجل صلاح هدفين في المباراة التي فاز فيها الريدز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأحد، بما في ذلك هدف الفوز الذي سجله من ركلة جزاء، ليقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه.

وقال المهاجم المصري، الذي انضم إلى الريدز قادما من روما في 2017، للصحفيين، بعد الفوز على ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري: "نحن على وشك الدخول في شهر ديسمبر (كانون الأول) ولم أتلق أي عرض حتى الآن للبقاء في النادي".

وأضاف: "ربما يكون رحيلي أقرب من بقائي".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لأنه لم يتلق عرضًا حتى الآن، قال النجم المصري: "بالطبع، نعم".

وأضاف: "لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا أركز بالكامل على اللعب، وأركز على الموسم الجاري وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وربما دوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط، لكن سنرى ما سيحدث".

ولم يعلق ليفربول على تصريحات صلاح.

وقال مصدر في النادي لبي بي سي إن هناك اتصالات إيجابية بين ليفربول ووكيل صلاح، رامي عباس.

ويُعد مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند هو الوحيد الذي سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من صلاح هذا الموسم، حيث سجل النجم المصري 10 أهداف في الدوري.

وكان صلاح قد مدد عقده مع ليفربول لمدة ثلاث سنوات في عام 2022، ومن المقرر أن ينتهي هذا العقد خلال الصيف المقبل.

وقال صلاح: "كما تعلمون، فأنا ألعب في النادي منذ سنوات عديدة. ولا يوجد نادٍ مثل هذا".

وأضاف: "أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير. دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وينتهي عقد المدافع ترينت ألكسندر أرنولد وقائد الفريق فيرجيل فان دايك في نفس وقت انتهاء عقد صلاح.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في سبتمبر (أيلول) 2023 للتعاقد مع صلاح، وذكرت مصادر متعددة لبي بي سي أن صندوق الاستثمار العام السعودي لا يزال مهتمًا بإحضار النجم المصري إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد الفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال صلاح إنه تعامل مع المباراة وكأنها "المرة الأخيرة" التي سيلعب فيها على ملعب "أولد ترافورد".

وبعد تسجيله هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها ليفربول على برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد خلال الشهر الجاري، كتب صلاح على موقع إكس: "بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعوري عندما أسجل على ملعب آنفيلد".