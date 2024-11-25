قالت المملكة المتحدة إنها وحلفاؤها يجب أن يظلوا متقدمين بخطوة واحدة في سباق التسلح الجديد للذكاء الاصطناعي، معلنة عن مختبر جديد لأبحاث أمن الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الدفاع السيبراني لحلف شمال الأطلسي.

وقال عضو مجلس الوزراء البريطاني "مستشار دوقية لانكستر" باتريك ماكفدين في مؤتمر الدفاع السيبراني لحلف شمال الأطلسي في لانكستر هاوس في لندن اليوم الاثنين، إن الذكاء الاصطناعي "يُحدث ثورة في العديد من جوانب الحياة - بما في ذلك الأمن القومي".

يعد هذا التجمع هو المؤتمر الثاني للدفاع السيبراني لحلف شمال الأطلسي على الإطلاق والأول الذي يعقد في لندن.

واضاف ماكفدين بأن المختبر الجديد لأبحاث أمن الذكاء الاصطناعي سيتعاون مع خبراء عالميين رائدين من جامعات المملكة المتحدة ووكالات الاستخبارات والصناعة لتعزيز مرونة بريطانيا السيبرانية ودعم النمو الذي أطلقته الحكومة.

أبحاث مستقبلية

وسيتلقى البحث الجديد حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني من التمويل الحكومي الأولي، مع تشجيع الصناعة على الاستثمار في الشراكة لدعم الأبحاث المستقبلية. وقال ماكفدين: "يحتاج الناتو إلى الاستمرار في التكيف مع عالم الذكاء الاصطناعي، لأنه مع تطور التكنولوجيا، يتطور التهديد".

وتابع الوزير البريطاني: في حين يمكن للذكاء الاصطناعي تضخيم التهديدات السيبرانية الحالية، فإنه يمكنه أيضًا إنشاء أدوات دفاع سيبراني أفضل ويقدم فرصًا لوكالات الاستخبارات لجمع وتحليل وإنتاج المزيد من المعلومات الاستخباراتية المفيدة.

وسيشمل مختبر أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي الشركاء وزارة الكومنولث والتنمية الخارجية، ووزارة الابتكار العلمي والتكنولوجيا، ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ)، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ومختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية التابع لوزارة الدفاع، ومعهد آلان تورينغ، ومعهد سلامة الذكاء الاصطناعي، وجامعة أكسفورد، وجامعة كوينز بلفاست وبليكسال. سيسعى المختبر إلى التعاون مع شركاء من ذوي التفكير المماثل، بدءًا من دول Five Eyes وحلفاء الناتو.

الحرب السيبرانية

وفي حديثه إلى خبراء الأمن السيبراني والدفاع، قال مستشار دوقية لانكستر: أصبحت الحرب السيبرانية الآن حقيقة يومية. حيث يتم اختبار دفاعاتنا باستمرار.

وقال: يجب أن يقترن مدى التهديد بقوة عزيمتنا على مكافحته وحماية مواطنينا وأنظمتنا. بعد 75 عامًا من تأسيسه، من الواضح أننا بحاجة إلى الناتو أكثر من أي وقت مضى.

وتابع الوزير: ظل الناتو ذا صلة على مدى العقود السبعة الماضية من خلال التكيف باستمرار مع التهديدات الجديدة. لقد أبحر في عوالم الانتشار النووي والقومية المتشددة. الانتقال من الحرب الباردة إلى حرب الطائرات بدون طيار.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يعمل بالفعل على إحداث ثورة في العديد من جوانب الحياة - بما في ذلك الأمن القومي. ولكن مع تطويرنا لهذه التكنولوجيا، هناك خطر من إمكانية تسليحها ضدنا. لأن خصومنا يبحثون أيضًا عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة المادية والسيبرانية.

مراقبة روسيا

وقال الوزير ماكفدين: لا شك أن المملكة المتحدة وغيرها من الدول في هذا المؤتمر تراقب روسيا. ونحن نعلم بالضبط ما يفعلونه، ونحن نواجه هجماتهم علناً وخلف الكواليس.

وقال: نحن نعلم من التاريخ أن استرضاء الدكتاتوريين المتورطين في العدوان ضد جيرانهم لا يؤدي إلا إلى تشجيعهم. لقد تعلمت بريطانيا منذ فترة طويلة أهمية الوقوف بقوة في مواجهة مثل هذه الأعمال.

لهذا السبب ندعم أوكرانيا في كفاحها لتقرير مصيرها. بوتن رجل يريد الدمار وليس السلام. إنه يحاول ردع دعمنا لأوكرانيا بتهديداته. ولن ينجح.

واشار ماكفدين إلى أنه في العام الماضي، رأينا الولايات المتحدة لأول مرة تنتقد علنًا دولة لاستخدامها الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في نشاطها السيبراني الخبيث. في هذه الحالة، كانت كوريا الشمالية هي التي حاولت استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير البرامج الضارة والبحث عن ثغرات الأمن السيبراني التي يمكنها استغلالها. كوريا الشمالية هي الأولى، لكنها لن تكون الأخيرة.

وفي المؤتمر، فإنه إلى جانب المختبر الجديد، أعلن مستشار دوقية لانكستر أيضًا عن مشروع جديد للاستجابة للحوادث بقيمة مليون جنيه إسترليني لمشاركة الخبرة حتى يتمكن الحلفاء من الاستجابة للحوادث السيبرانية بشكل أكثر فعالية.