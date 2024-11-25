إيلاف من الغردقة (البحر الأحمر): قالت وزارة الخارجية البولندية إن شخصين على متن المركب السياحي الذي غرق في الغردقة بالبحر الأحمر في مصر ربما يحملان الجنسية البولندية.

وقد أدى التأخر في الكشف عن جنسيات الضحايا في تحرك البعض الدول مثل بولندا للإعلان عن رعاياها الذين غرقوا على متن "سي ستوري" صباح الإثنين، وأعلنت السلطات المصرية عصر الإثنين أن عمليات البحث عن ناجين جدد توقفت مع حلول الظلام في البحر الأحمر.

ويعتبر البحر الأحمر وجهة عالمية شهيرة للغوص، وتشتهر المنطقة بشعابها المرجانية والحياة البحرية وهي مهمة لصناعة السياحة في مصر.

وقال مصدر مصري إن "سي ستوري" غرقت على الأرجح بالقرب من شعاب ساتايا، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية في بيان إنها أغلقت حركة الملاحة البحرية في المنطقة ظهر الأحد عندما وصلت سرعة الرياح إلى 34 عقدة وبلغ ارتفاع الموج 3-4 أمتار (10-13 قدمًا).

وكانت محافظة البحر الأحمر الساحلية المصرية قد أعلنت، الإثنين، العثور على 28 شخصاً على قيد الحياة، بعد غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم، وكان على متنه 45 شخصاً.

كانت المحافظة المصرية، قد أعلنت غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 45 شخصا، هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.

ونقل بيان عن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي قوله إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة.

وكان مركز الطوارئ والسيطرة بمحافظة البحر الأحمر قد تلقى في الساعة 05:30 صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي المصري) بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد المركب السياحي، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 وحتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة".