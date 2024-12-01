ميلانو : ضمن نابولي الخروج من المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الصدارة، وذلك بعد عودته من ملعب تورينو بالفوز 1 0 الأحد، فبقي أمام إنتر حامل اللقب الذي أرجئت مباراته مع المتألق فيورنتينا بسبب عارض صحي للاعب الأخير إداوردو بوفي بعد 16 دقيقة على بدايتها.

ويبدو أن فريق المدرب أنتونيو كونتي وضع خلفه هزيمته المذلة في المرحلة الحادية عشرة على أرضه أمام أتالانتا برباعية نظيفة، إذ أتبعها بتعادل على أرض إنتر 1 1 ثم فوز على روما 1 0 والآن على تورينو خارج الديار.

ويدين نابولي بفوزه العاشر للموسم إلى الوافد الجديد الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بعدما وصلته الكرة من الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا (31)، رافعا رصيد الفريق الجنوبي إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي أرجئت مباراته مع مضيفه فيورنتينا بعد 16 دقيقة والنتيجة 0 0 حسب ما علمت وكالة فرانس برس من رابطة الدوري، وذلك بسبب عارض صحي تعرض له لاعب الأخير بوفي الذي نقل إلى المستشفى وسط تأثر كبير من لاعبي الفريقين.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بأن ابن الـ22 عاما، المعار هذا الموسم من روما، انهار وسقط أرضا خلال انحنائه لانتزاع حذائه لكنه استعاد وعيه في مستشفى كاريدجي القريب من ملعب "أرتيميو فرانكي".

وأعادت هذه الحادثة إلى أذهان جمهور فيورنتينا والنادي ما حصل عام 2018 حين توفي قائد الفريق دافيدي أستوري عن 31 عاما في غرفة فندقه عشية مباراة على أرض أودينيزي في الدوري.

وكان متوقعا أن تؤجل المباراة إلى موعد آخر في ظل الوضع المعنوي للاعبي فيورنتينا القادم من عشرة انتصارات متتالية في كافة المسابقات، بينها سبعة في الدوري للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد أولى بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 1960 (8 تواليا في حينها).

وللمرة الرابعة فقط في تاريخه، حافظ نابولي على نظافة شباكه لتسع مباريات في المراحلة الـ14 الأولى، ما نال استحسان كونتي الذي قال لشبكة "دازون" للبث التدفقي "في كل مباراة، يجب أن تولي الاهتمام للتفاصيل"، موضحا "رأيت التبديلات التي أجروها يمكن أن تتسبب لنا بعض المتاعب، فأردت أن أضمن النتيجة... لأنه عندما تكون متقدما 1 0 أي شيء يمكن أن يحصل".

وتابع "أنا سعيد بالنتيجة والأداء لأن تورينو خصم صعب على الدوام، لاسيما على أرضه وفي هذه الأجواء".

سقوط لاتسيو

وتحضر نابولي بشكل جيد لمواجهتيه في ثمن نهائي مسابقة الكأس والمرحلة المقبلة مع لاتسيو الذي توقف الأحد مسلسل انتصاراته المتتالية عند سبعة في كافة المسابقات، بينها خمسة في الدوري، وذلك بسقوطه على أرض بارما 1 3 في لقاء تخلف خلاله منذ الدقيقة 6 بهدف للروماني دينيس مان.

وبقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين بات التونسي أنس حاج محمد عن 19 عاما و250 يوما ثاني أصغر هداف أجنبي خلال تاريخ بارما في الدوري بعد السويدي ديان كولوشيفسكي (19 عاما و158 يوما ضد تورينو في أيلول/سبتمبر 2019)، وذلك بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (53).

وبعدما قلص الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس الفارق للاتسيو في الدقيقة 80، أعاده إنريكو دل براتو إلى هدفين في الوقت بدل الضائع إثر هجمة مرتدة (1+90)، مؤكدا الفوز الثالث لبارما هذا الموسم والهزيمة الرابعة للاتسيو الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس الذي يحل لاحقا ضيفا على ليتشي.

وحقّق المدرب الفرنسي باتريك فييرا فوزه الأول مع جنوى وجاء على حساب أودينيزي المنقوص عدديا 2 0، فتقدم إلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بفضل هدفي أندريا بينامونتي (13) والأرجنتيني لاوتارو جيانيتي (67 خطأ في مرماه).