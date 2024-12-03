رام الله (الاراضي الفلسطينية) : أعفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول التونسي مكرم دبوب من مهامه، بحسب ما أعلن الثلاثاء في حسابه الرسمي على موقع إكس.

وكتب الاتحاد في منشور إن رئيسه الفريق جبريل الرجوب "يقدم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده الكابتن فراس أبو رضوان والكابتن محمد الدجاني".

وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

استهل الدور الثالث بتعادل مبشر على أرض كوريا الجنوبية 0 0، لكنه خسر أمام الأردن 1 3 والعراق 0 1، ثم تعادل مع الكويت 2 2 وخسر أمام عمان 0 1، قبل أن يتعادل مجددا مع كوريا الجنوبية 1 1.

يتذيل ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بفارق 11 عن كوريا المتصدر وثماني عن العراق الوصيف، علما ان أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات ويخوض الثالث والرابع ملحقا مؤهلا.