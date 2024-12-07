ابوظبي : انتزع سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس صدارة التجارب الرسمية السبت وسيكون أول المنطلقين في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الرابعة والعشرين الأخيرة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة مرسى ياس في العاصمة الإماراتية.

وتفوق نوريس على زميله في الفريق، الأسترالي أوسكار بياستري في فرصة لماكلارين لإحراز لقب الصانعين للمرة الاولى منذ عام 1998 كونه يبتعد بفارق 21 نقطة (640 مقابل 619) عن مطارده المباشر فيراري الذي تلقى ضربة قاسية ثانية بعد الاولى الجمعة عندما عوقب سائق شارل لوكلير من موناكو بإرجاعه 10 مراكز بسبب تغيير بطارية سيارته.

واستمرت خيبة لوكلير السبت بحلوله في المركز الرابع عشر في الفترة الثانية من التجارب الرسمية وبالتالي سينطلق من المركز الأخير في ضربة موجعة لـ"السكوديريا" الساعي الى لقبه الاول في فئة الصانعين منذ 2008.

وحل لوكلير في صدارة الفترة الثانية من التجارب لكن توقيته ألغي بسبب خروجه عن الحلبة في المنعطف الأول ولم يكن لديه وقت لخوض لفة جديدة.

وسيبدأ زميله الاسباني كارلوس ساينس جونيور سباقه الأخير بألوان فيراري من المركز الثالث.

وقال نوريس الذي سينطلق من المركز الاول للمرة الثامنة هذا الموسم: "كان يوماً مثالياً بالنسبة لنا. ربما كان أصعب قليلاً من ذي قبل لأننا كنا أقوياء طوال عطلة نهاية الأسبوع. كانت لفتي قوية أيضاً لذا كان ذلك هو ما أردناه من اليوم".

واكتفى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المتوج باللقب العالمي الرابع تواليا بالمركز السادس، بينما تعرض بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون لضربة قاسية في الفترة الأولى من التجارب الرسمية وسيبدأ سباقه الأخير مع مرسيدس من المركز السابع عشر.

وفاجأ سائق هاس الالماني نيكو هولكنبرغ الجميع بحصوله على المركز الرابع في التجارب الرسمية أمام فيرستابن وسائقي ألبين الفرنسي بيار غاسلي ومرسيدس جورج راسل سائق مرسيدس وأستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو.

وحل سائق ساوبر الفنلندي فالتيري بوتاس تاسعا أمام سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريي.

وهنا ترتيب التجارب الرسمية:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:22.595 د

2. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:22.804 د

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:22.824 د

4. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:22.886 د

5. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:22.945 د

6. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:22.984 د

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:23.132 د

8. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:23.196 د

9. فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:23.204 د