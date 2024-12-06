الرياض (السعودية) : منح الهولندي ستيفن بيرخفين فريقه الاتحاد فوزا قاتلا على ضيفه النصر 2 1 عزز به صدارته، في منافسات المرحلة الثالثة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم الجمعة.

وسجل بيرخفين هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، بعدما كان زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة افتتح التسجيل (55)، ليردّ عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر بهدف التعادل سريعا (57).

ورفع الاتحاد رصيده في المركز الاول إلى 36 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الهلال حامل اللقب الذي يستقبل الرائد السبت. فيما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة وتراجع للمركز الرابع بعد فوز القادسية على مضيفه الخلود 3 0 في وقت سابق.

على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وأمام 55120 ألف متفرج، رفع بنزيمة رصيده الى 10 أهداف في وصافة ترتيب الهدافين بالتساوي مع رونالدو، ومتأخرا بهدفين عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش متصدر الترتيب بـ 12 هدفا.

قبل هدف الافتتاح تألق الحارس البرازيلي بنيتو ماثيوس بتصديه للمهاجم الفرنسي بعد تصويبة قوية (27).

وانفرد السنغالي ساديو مانيه بمرمى الاتحاد بعد تمريرة رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لكنه فشل في تحويل الكرة داخل الشباك.

وسدد بنزيمة مجددا إلّا أن بينتو كان بالمرصاد مرة أخرى (42)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح بنزيمة التسجيل بعد عرضية من مهند الشنقيطي، قابلها الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس البرازيلي (55).

وردّ رونالدو بعد دقيقتين اثر عرضية من البرازيلي أنجيلو غابرييل، تابعها البرتغالي تصويبة قوية داخل شباك الحارس الصربي بريدج رايكوفيتش (57).

وأهدر السنغالي مانيه فرصة ذهبية بعد تمريرة من البرتغالي أوتافيو مونتيرو فسدد الكرة بجوار مرمى رايكوفيتش (80)، قبل أن يمنح بيرخفين الفوز لأصحاب الأرض اثر مجهود فردي رائع حيث راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة داخل الشباك (90+1).

واستفاد القادسية من خسارة النصر لاحتلال المركز الثالث بفوزه على مضيفه الخلود بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الجناح المكسيكي جوليان كينيويس (9و71) والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ (49).

وواصل القادسية انتصاراته محققا فوزه السادس تواليا، فارضا نفسه بين فرق المقدمة بقيادة مدربه الاسباني ميشايل غونزاليس.

وانتزع الرياض المنقوص فوزا غاليا من مضيفه العروبة بهدف سجله البرتغالي أنطونيو جوزيه دي كارفاليو (80).

ولم يتأثر الرياض بطرد مدافعه أحمد عسيري بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 29 بسبب الخشونة الزائدة والتدخل العنيف.