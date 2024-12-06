ابوظبي : اتهم السائق البريطاني جورج راسل بطل العالم في الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن بالتهديد بالاصطدام به عمدا، بعد رفض سائق ريد بول التراجع عن انتقاده لسائق مرسيدس.

واتهم راسل بطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة باعتراض خطير لمساره في التجارب التأهيلية جائزة قطر الكبرى الأسبوع الماضي، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم، ما أدى إلى فتح تحقيق من المراقبين وخسارة فيرستابن الانطلاق من المركز الأول على حلبة لوسيل لمصلحة راسل.

واضطرّ راسل لتفادي سائق ريد بول الذي كان يسير ببطء عند المنعطف الثاني عشر في نهاية الفترة الثالثة من التجارب، بينما كان الهولندي يحاول ترك مساحة بينه وبين السيارة التي أمامه قبل بدء لفته الأخيرة التي حقق من خلالها المركز الأول.

وردا على فيرستابن الذي أحرز السباق وأصر انه "غير نادم" على تعليقاته في الدوحة حيث قال انه فقد احترامه للبريطاني، رد الأخير بأن بطل العالم متنمر وهدد بالاصطدام به عمدا.

قال سائق مرسيدس البالغ 26 عاما وصاحب المركز السادس في ترتيب السائقين لهذا الموسم "أجد الامر مثيرا للسخرية بالنظر لما قاله مساء السبت بانه سيخرج عن مساره عمدا ليصطدم بي، والقول بانه يريد +وضع رأسي في الحائط+".

تابع "لذا فأن تشكيكك بنزاهة أي شخص فيما تقول أشياء مماثلة هو أمر مثير للسخرية".

أضاف "لن أقبل بهذا الأمر. ماكس تنمر على الناس لسنوات ولا يمكنك التشكيك بقدراته في القيادة، لكنه لا يستطيع التعامل مع المحن".

أردف "عندما يواجه مشكلة ما، يفقد أعصابه. في بودابست هذه السنة، السباق الأول عندما لم تهيمن سيارته، اصطدم بلويس (البريطاني هاميلتون سائق مرسيدس) وهاجم فريقه".

تابع "بالنسبة لي، كانت تصريحاته مساء السبت والأحد مسيئة تماما وغير ضرورية، لأن ما يحصل على الحلبة جزء من السباقات... لكنه ذهب بعيدا".

وادعى راسل انه أقنع المراقبين بمعاقبة فيرستابن في الدوحة، معتبرا أن لا نية لديه بتنقية الأجواء مع الهولندي "هذه مشكلته... يمكنك تجاوز الحدود بارتكاب خطأ بسيط. لكن القول بأنك ستصدم أحدا عن عمد فهذا تجاوز لكل الخطوط".

وكان فيرستابن رأى أن راسل "تحمس أكثر من اللازم" خلال الواقعة التي تسببت بمعاقبته.

وقال "فوجئت وشعرت بخيبة أمل خلال جلسة الاستماع في مكتب المراقبين. سبق لي التواجد هناك (أمام مراقبي السباقات) مرات عدة ولم أر قط شخصا حاول جاهدا إيذاء شخص آخر".

ووجه فيرستابن كلمات قاسية لراسل على شاشة التلفزيون الهولندي "فيابلاي"، قائلا "أحترم الكثير من السائقين، لكن بالأمس (السبت) فقدت احترامي له تماما، كان من السخافة أن يسعى جاهدا كي أعاقب. كنت مستاء جدا من ذلك".

وتابع "كما تعلمون، هو دائما مهذب جدا أمام الكاميرات، لكن إذا تعاملتم معه شخصيا، فهو مختلف تماما. لا أستطيع تحمل ذلك. بالتالي، ليذهب إلى الجحيم، لا أريد أي علاقة به بعد الآن".

وفي المؤتمر الصحافي بعد الجائزة القطرية، شعر الهولندي أن مراقبي السباق لم يتقبلوا شرحه، واتهم راسل بمحاولة "الإضرار به" بروايته أمام اللجنة، مضيفا "لم أصدق أني عوقبت. لكن لا شيء يفاجئني بعد الآن في هذا العالم الذي نعيش فيه. لست سعيدا بذلك، لكن عليك قلب الصفحة في مرحلة أو في أخرى".

وتابع "في الحقيقة، حاولت أن أكون لطيفا، يجب على الأرجح ألا أكون كذلك. لم أشأ أذية أحد في تحضيراتهم للفاتهم... هذا ما حاولت شرحه أيضا، لكني شعرت كما لو أني أتحدث إلى الحائط، لم يكن بالإمكان فعل شيء".