إيلاف من ميامي: شهدت ميامي الأميركية الخميس إجراء قرعة مونديال الأندية لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام نهائيات البطولة بنظامها الجديد في أميركا الصيف المقبل.

مونديال الأندية يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، وكذلك بطل الدوري الوطني من البلد المضيف، وستكون هذه النسخة موسعة عن باقي النسخ السابقة، حيث سيشارك 32 فريقًا بدلاً من 7 فرق في النظام القديم.

ويمثل الكرة العربية في البطولة أندية الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، والترجي التونسي.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

- المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.

- المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل.

- المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، بنفيكا، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي.

- المجموعة الرابعة: فلامنجو، تشيلسي، ليون، الترجي.

- المجموعة الخامسة: ريفر بليت، إنتر ميلان، مونتيري، أوراوا.

- المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، صن داونز، أولسان.

- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد، العين.

- المجموعة الثامنة: ريال مدريد، سالزبورج، الهلال، باتشوكا.

قراءة في حظوظ الأندية العربية

لا يمكن بطبيعة الحال توقع أداء ونتائج الأندية العربية في البطولة التي تتخذ طابعاً عالمياً، ولكن من خلال مستويات الأندية العربية في الفترات الأخيرة وتاريخها القاري وخبراتها في التحديات المونديالية، وكذلك من خلال مقارنتها مع نظيراتها العالمية، يمكن القول إن نادي الهلال السعودي وقع في مجموعة جيدة نوعاً ما.

والمجموعة تضم معه ريال مدريد، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، حيث يمكن لبطل للزعيم السعودي مجابهة سالزبورج وباتشوكا، فيما يواجه مأزقاً أمام ريال مدريد بطل أوروبا، وفي جميع الأحوال هي مواجهة للمجد والتاريخ دون النظر للنتيجة.

أما نادي الوداد فقد ظلمته القرعه مع شقيقه فريق العين الإماراتي، حيث يتوجب عليهما تحقيق نتائج إيجابية أمام فريقين من أقوى أندية أوروبا والعالم، وهما مانشستر سيتي ويوفنتوس.

في حين وقع الأهلي المصري في مجموعة جيدة نوعاً ما، بمواجهة بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، و إنتر ميامي الاميركي (فريق ميسي)، وهي مجموعة متوازنة إلى حد كبير، وإن كان ذلك لا يعني ضمان الأهلي التأهل إلى الدور المقبل، إلا أن الفريق المصري يعول على خبراته في المونديال، فهو ضيف دائم في البطولة العالمية.

الترجي التونسي في مجموعة ليست سهلة، ولكنها ليست بالمستحيلة في نفس الوقت، حيث يواجه أندية فلامنجو البرازيلي، وتشيلسي الإنكليزي، وليون الفرنسي، وهي ليست بالمستحيلة قياساً بخبرات الفريق التونسي في التحديات والمواجهات الكبرى، ولكن في نفس الوقت قد يكون عدم تأهله عن هذه المجموعة مفاجأة.

فلامنجو، تشيلسي، ليون، الترجي



