ميونيخ (ألمانيا) : أعلنت اللجنة التأديبية للاتحاد الألماني لكرة القدم الخميس إيقاف حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير لمباراتين في مسابقة الكأس المحلية وذلك بسبب طرده أمام باير ليفركوزن (0 1) الثلاثاء في ثمن النهائي.

في مباراته رقم 866، طرد نوير، البالغ من العمر 38 عاما، لأول مرة في مسيرته الاحترافية بعدما اعترض طريق المهاجم الهولندي المنفرد جيريمي فريمبونغ (17).

وقررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الألماني إيقاف نوير مباراتين في مسابقة الكأس والتي ستقام الموسم المقبل، فيما ينتهي عقد الحارس مع بايرن حاليا في 30 حزيران/يونيو 2025.