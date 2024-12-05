برلين : أكمل لايبزيغ بطل نسختي 2022 و2023 وفولفسبورغ وكولن وأوغسبورغ الأربعاء عقد ربع نهائي مسابقة كأس المانيا لكرة القدم عقب ختام ثمن النهائي.

وحجز لايبزيغ بطاقته بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3 0 بينها ثنائية مهاجمه الدولي البلجيكي لويس اوبندا (50 و58) بعدما منحه الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو التقدم (31).

واستعاد لايبزيغ توازنه بعد سقوطه القاسي امام فولفسبورغ 1 5 في عقر داره في خسارته السادسة في الخامسة في ست مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، ما أدى على الخصوص الى تراجعه من المركز الثاني الى الرابع في الدوري.

وحذا فولفسبورغ حذو لايبزيغ بفوزه على هوفنهايم بثلاثية نظيفة. بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح فولفسبورغ في الضرب بقوة خلال الثاني ودكّ مرمى منافسه بثلاثة اهداف عبر السلوفاكي دينيس فافرو (63) والدنماركي يوناس ويند (67) ويانيك غيرهارد (85).

ومدّد فولفسبورغ سلسلة انتصاراته المتتالية الى 4 في مختلف المسابقات، كما انه لم ينهزم في مبارياته السبع الاخيرة، علما انه دخل الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير خارج أرضه على لايبزيغ في الدوري المحلي 5 1.

ويحتل فولفسبورغ حاليا المركز الثامن في البوندسليغا، اما هوفنهايم فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة ومني بخسارته الثالثة تواليا في مختلف المسابقات.

وقاد النمسوي ديان ليوبيتشيش فريقه كولن من الدرجة الثانية الى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على ضيفه هرتا برلين من الدرجة ذاتها في الدقيقة الاولى من الوقت بدل عن الضائع من الشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء.

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1 1 بعدما تقدم فريق العاصمة بهدف للجزائري ابراهيم مازا (12 من ركلة جزاء)، ورد أصحاب الأرض بفضل النيران الصديقة عندما سجل فلوريان نيديرلخنر بالخطأ في مرمى فريقه (30).

ولعب هرتا برلين معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الهولندي ديوفيسيو زيفويك في الدقيقة 25.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يتجهان الى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، سجل ليوبيتشيش هدف الفوز من ركلة جزاء (120+1).

واحتاج أوغسبورغ إلى ركلات الترجيح للتخلص من عقبة كارلسروه من الدرجة الثانية 5 4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 2 2.

وكاد كارلسروه يفجر مفاجأة كبيرة عندما تقدم بهدف مارفن فانيتسيك (111) لكنّ السويسري روبن فارغاس أنقذ أوغسبورغ في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدف التعادل (120+3).

وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل عبر الكونغولي صامويل اسيندي (40)، وأدرك فابيان شلوسينر التعادل للضيوف (54).

وكانت أندية باير ليفركوزن حامل اللقب وشتوتغارت وفيردر بريمن وأرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة حجزت بطاقتها الثلاثاء.