بلباو : ألحق أتلتيك بلباو الخسارة الثانية هذا الموسم بضيفه ريال مدريد عندما تغلب عليه 2 1 الأربعاء في بلباو في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم حيث واصل نجم النادي الملكي الدولي الفرنسي كيليان مبابي خيباته بإهداره ركلة جزاء مجددا.

ويدين النادي الباسكي بفوزه الثمين الى أليخاندرو بيرينغوير (53) وغوركا غوروسيتا (80) اللذين سجبلا الهدفين، فيما سجل الدولي الانكليزي جود بيلينغهام (79) الهدف الوحيد للنادي الملكي، قبل أن يضيف الدولي الفرنسي الهدف الثاني.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 68 عندما كان ريال مدريد متخلفا بهدف وحيد حيث تصدى لها الحارس خولن أغيريسابالا.

وهي ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها مبابي في مدى أسبوع بعدما أخفق أمام ليفربول الانكليزي عندما كان فريقه أيضا متخلفا بهدف وحيد الاربعاء الماضي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال أوروبا (0 2)، علما أنه فضل عدم تنفيذ ركلة جزاء في المباراة ضد خيتافي (2 0) الأحد وتركها لبيلينغهام.

وفشل ريال مدريد في تقليص الفارق الى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة العائد الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه ريال مايوركا 5 1 الثلاثاء فاتسع الى أربع نقاط بينهما (37 مقابل 33) مع مباراة أقل للنادي الملكي ضد فالنسيا.

في المقابل، عزّز بلباو موقعه في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، رافعا سلسلة انتصاراته المتتالية الى أربعة في مختلف المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من اي هزيمة في عشر مباريات متتالية.

وتم تقديم المباراتين بسبب ارتباط أطرافها الأربعة بمسابقة الكأس السوبر المقررة في السعودية بين 8 و12 كانون الثاني/يناير المقبل.

وغابت الفرص الحقيقية في الشوط الاول جاء الشوط الأول وفشل ريال في تسديد أي كرة مباشرة على المرمى.

وظنّ مبابي أنه وضع فريقه في المقدمة عندما افتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة، لكن هدفه ألغي بداعي تسلل (15).

وكان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي محظوظا بتفادي التأخر في النتيجة بعدما سنحت فرصة نادرة لاصحاب الارض لانتزاع التقدم في الدقيقة 30 عندما مرر ميكل جورغيسار كرة استقبلها الغاني إينياكي وليامس ببراعة قبل ان يمررها بتفنن بكعب قدمه الى بيرينغوير المنفرد لكنّه سدّدها فوق المرمى.

ووجّه أصحاب الأرض ضربة كبيرة للريال بعدما افتتحوا التسجيل من كرة عرضية لإينياكي مرّت على المدافعين وعلى مهاجم بلباو نفسه أويهان سانسيت لكنها باغتت الحارس تيبو كورتوا الذي ابعدها بصعوبة فارتدت من بيرينغوير قبل ان يتابعها داخل المرمى (53).

وكاد ريال يفرض التعادل بعد ان توغل البرازيلي رودريغو على الجهة اليسرى قبل ان يمرر كرة خلفية الى مبابي الذي سددها مباشرة بين احضان الحارس (59).

وحصل ميرينغي على فرصة ذهبية لإدراك التعادل عندما اقتنص روديغر ركلة جزاء اثر تدخل للحارس أغيريسابالا لابعاد كرته الرأسية من مسافة قريبة، لكن مبابي أخفق في ترجمتها بعدما تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض (68).

ولعب مبابي الكرة في الجمهة اليسرى للحارس وهي الجهة ذاتها التي نفذ بها ركلة الجزائ ضد ليفربول وتصدى لها الدولي الايرلندي الشمالي كوامهين كيهيلير.

لكنّ مبابي عوّض بعض الشيء عندما ساهمت تسديدته القوية في هدف التعادل لفريقه اذ ارتدت من الحارس أغيريسابالا وتهيأت على طبق من فضة أمام بيلينغهام الذي تابعها من مسافة قريبة على يمين الحارس (78).