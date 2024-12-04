لندن : فرمل نيوكاسل ضيفه ليفربول وحرمه من الفوز الثامن تواليا في مختلف المسابقات عندما أرغمه على التعادل 3 3 في مباراة مثيرة الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم، فيما استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه نوتنغهام فوريست 3 0.

في المباراة الاولى، فرض المهاجم الدولي المصري محمد صلاح نفسه نجما وكان في طريقه الى قيادة فريقه الى فوزه الخامس تواليا في الدوري بتسجيله ثنائيته في الدقيقتين 68 و83 وصناعته الهدف الاول لكورتيس جونز (50).

لكن نيوكاسل الذي تقدم مرتين عبر السويدي ألكسندر أيزاك (35) وأنتوني غوردون (62)، نجح في ادراك التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر السويسري فابيان شار بعد خطأ فادح لحارس مرمى ليفربول الدولي الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير (90).

ورفع صلاح رصيده الى 13 هدفا وانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف من مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

وكرَّس ليفربول عقدته لنيوكاسل الذي لم يفز عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، فتعادل معه للمرة الخامسة مقابل 11 فوزا في المباريات الـ16 الأخيرة بينهما.

وهو التعادل الثاني لليفربول هذا الموسم بعد الاول امام مضيفه ارسنال 2 2، والأول بعد سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات فرفع رصيده الى 35 نقطة وتقلص الفارق بينه وبين أقرب مطارديه تشلسي وارسنال من تسع نقاط الى سبع بعد فوز الاول على مضيفه ساوثمبتون 5 1، والثاني على ضيفه مانشستر يونايتد 2 0.

وفي الثانية، استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه نوتنغهام فوريست 3 0 على ملعب الاتحاد.

وفرض رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا أفضليتهم منذ البداية وبكروا بالتسجيل عبر الجناح الدولي البرتغالي برناردو سيلفا (8)، وأضاف قائدهم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني عندما استغل تمريرة من مواطنه جيريمي دوكو داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل المرمى (31).

وعزز دوكو بالثالث عندما تلقى كرة من الدولي النروجي إرلينغ هالاند فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بيمناه على يسار الحارس البلجيكي ماتس سيلز (57).

ووضع مانشستر سيتي حدا لأربع هزائم متتالية في الدوري وستة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، ورفع رصيده الى 26 نقطة في المركز الرابع.

وتابع تشلسي صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم منتزعا المركز الثاني من جاره أرسنال بفارق الاهداف، فيما مني ساوثمبتون بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم وبقي في المركز الاخير برصيد خمس نقاط.

وبكر تشلسي بالتسجيل عبر مدافعه الفرنسي أكسل ديساسي في الدقيقة السابعة، ورد أصحاب الأرض بعد أربع دقائق بواسطة النيجيري جو أريبو (11)، لكن النادي اللندني استعاد تقدمه بهدفين للفرنسي الآخر كريستوفر نكونكو (17) ونوني مادويكي (34).

وزادت محن ساوثمبتون بطرد مدافعه جاك ستيفنس (40).

واستغل تشلسي النقص العددي في الشوط الثاني واضاف هدفين عبر كول بالمر (77) والبديل جايدون سانشو (87).

وحسم ارسنال القمة امام ضيفه مانشستر يونايتد بفوزه 2 0 سجلهما الهولندي يوريان تيمبر (54) والفرنسي وليام صليبا (73) ملحقا الخسارة الاولى بضيفه في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم خليفة الهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه.

وحذا أستون فيلا حذو مانشستر سيتي واستعاد سكة الانتصارات بفوزه الاول في مبارياته الست الاخيرة في الدوري عندما تغلب على ضيفه برنتفورد بثلاثة أهداف مورغان رودجرز (21) وأولي واتكينز (28) والبولندي ماتي كاش (34) مقابل هدف للدنماركي ميكل دامسغارد (54).