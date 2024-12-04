لندن : قال الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام، سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الأربعاء إن فريقه "يتطور في جميع النواحي" على الرغم من تأرجح نتائج نادي شمال لندن هذا الموسم.

ويحلّ توتنهام ضيفا على بورنموث ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة الخميس، وهو في المركز السابع في بريميرليغ برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وخمس هزائم وتعادلين، متأخرا بفارق ثلاث نقاط فقط عن برايتون صاحب المركز الرابع.

وكان توتنهام سحق مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية برباعية نظيفة في المرحلة الثانية عشرة بعد هزيمته على أرضه أمام إيبسويتش المتعثر 1 2، ليعود ويسقط في فخ التعادل مرتين أمام روما الإيطالي 2 2 في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وفولهام 1 1 في المرحلة الماضية.

دافع بوستيكوغلو بحماس عن أسلوبه الهجومي في الأسبوع الماضي، قائلا إنه "غير مهتم" بالبراغماتية بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل في اللحظات الأخيرة في التعادل أمام روما.

وقال المدرب الأسترالي عشية مواجهة بورنموث إن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح "نحن نتطور في جميع جوانب لعبنا. لقد سجلنا الكثير من الأهداف ولكن حتى على المستوى الدفاعي، أصبحنا أكثر ثباتا مما كنا عليه في العام الماضي".

وتابع "حقيقة أننا نعاني من غيابات كثيرة هي مجرد شيء يجب علينا أن نعمل على حلّه. لقد مررنا بسيناريو مشابه في العام الماضي ومن العدل أن نقول إننا نجحنا في التغلب عليه ونحن نفعل ذلك في الوقت الحالي".

ورغم رسالته المتفائلة، أقرّ بوستيكوغلو بوجود هامش للتطور "من الواضح أننا خضنا مباراتين لم نعكس خلالهما صورة كرة القدم الخاصة بنا، وخاصة في المباراتين ضد بالاس (خسر 0 1 في المرحلةالتاسعة) وإيبسويتش، حيث تراجعنا كثيرا عن المستوى الذي كنا نريده".