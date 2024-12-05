ميلانو : يستقبل أتالانتا ضيفه ميلان الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة على وقع مواصلة زخم سلسلة انتصاراته وانتزاع صدارة الدوري الإيطالي من نابولي ولو مؤقتا، وسط اعتقاد متزايد بأن هذا الموسم قد يكون لرجال المدرب جان بييرو غاسبيريني لاحراز باكورة ألقابهم في الكالتشيو.

ويسعى أتالانتا الثاني الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر (32 مقابل 31)، إلى تحقيق فوزه التاسع تواليا في الدوري في انجاز تاريخي، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة أمام كومو 2 3.

وفرض أتالانتا نفسه منافسا حقيقيا على اللقب هذا الموسم، علما أن أفضل نتيجة له في "سيري أ" كانت احتلاله للمركز الثالث خلال ثلاثة مواسم متتالية بين عامي 2019 و2021 مع تشكيلة مدججة بالمواهب الهجومية تقدمهم السلوفيني يوسيب إليشيتش والكولومبي دوفان ساباتا والأرجنتيني بابو غوميس.

ورغم رحيل اوراقه الرابحة، حافظ أتالانتا على نجاعته الهجومية بعد الانتصار التاريخي بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي عقب إلحاقه في المباراة النهائية الهزيمة الاولى على الاطلاق في الموسم بباير ليفركوزن الألماني (3 0)، حيث يتصدر هذا الموسم قائمة الأفضل هجوما مع 36 هدفا في الدوري.

ويبدو أتالانتا قادرا على الذهاب إلى أبعد من ذلك في الموسم التاسع له بادارة غاسبيريني، حيث ما زال على سلسلة من 8 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، كما فاز في 11 من مبارياته الـ12 الاخيرة، وتعادل مرة منذ بداية تشرين الاول/أكتوبر.

رانييري يُثني على أتالانتا

أثنى المدرب المخضرم كلاوديو رانييري (73 عاما) العائد الى تدريب روما بعد خسارة فريقه أمام أتالانتا 0 2 الإثنين في المرحلة الماضية، على منافسه قائلا "هم مستعدون، مستعدون حقا" للصراع من أجل لقب الدوري.

من ناحيته، قال غاسبيريني بعد فوز فريقه على يونغ بويز السويسري 6 1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي "الفوز بالدوري الأوروبي ساعد أولئك الذين شاركوا فيه على التطور كلاعبين، وقد وصل الكثير من الوجوه الجديدة التي تتطور أيضا. هذا هو سبب هذه النتائج".

ومن شأن الفوز على ميلان أن يضع أتالانتا في الصدارة لمدة يومين على الأقل قبل أن يواجه نابولي ضيفه لاتسيو الأحد، كما سيعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات تواليا في الدوري والذي حققه في عام 2020 عندما كانت مدينة بيرغامو تعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا.

في ذلك العام، فاجأ أتالانتا عشاق الكرة المستديرة بوصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر بهدفين متأخرين أمام باريس سان جرمان الفرنسي (1 2) وبالتالي مقعده في المربع الذهبي.

مذاك، واصل أتالانتا البناء على أرض الملعب وخارجه، حيث أقدم على تجديد ملعبه جيويس بالكامل، وهو أحد الملاعب القليلة في الدوري الإيطالي التي يملكها النادي وليس هيئة عامة.

ويأمل أتالانتا في أن يواجه بطل المسابقة القارية الأم ريال مدريد الإسباني المأزوم الثلاثاء وهو على قمة الدوري بهدف حجز بطاقته الى ثمن النهائي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين.

ومن غير المفاجئ أن يحقق أتالانتا الفوز على نادي العاصمة الاسبانية حامل الرقم القياسي لعدد الالقاب (15) بقيادة غاسبيريني وتوجيهات عائلة بيركاسي.

رايندرس مفتاح ميلان

في المقابل، يحتل ميلان المتأرجح والذي يملك مباراة مؤجلة المركز السابع متأخرا بفارق 10 نقاط عن نابولي، لكنه فاز في آخر ثلاث مباريات له في مختلف المسابقات بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 2 قاريا وإمبولي (3 0) وساسوولو (6 1) محليا، مسجلا 12 هدفا في هذه السلسلة.

ويعوّل ميلان على تيجاني رايندرس على تحقيق نتيجة إيجابية في بيرغامو، حيث يعكس لاعب الوسط الدولي الهولندي صورة متألقة وهو الوحيد الثابت في تشكيلة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا.

وسجل رايندرس هدفه السابع هذا الموسم في فوز "روسونيري" الساحق على ساسوولو متصدر دوري الدرجة الثانية في كأس إيطاليا الثلاثاء، والثالث له في مباراتين بعد تسجيله هدفين في مرمى إمبولي في نهاية الأسبوع الماضي.

وفرض اللاعب البالغ 26 عاما نفسه كأفضل لاعب وسط في الدوري حيث سيواجه منافسه شرسة من مواطنه قائد أتالانتا مارتن دي رون والبرازيلي إيدرسون، ما جعل جماهير الفريق الضيف تنسى انتقال الهولندي الآخر تون كوبمينرس إلى يوفنتوس.

ويبدأ إنتر حامل اللقب مشواره في عطلة نهاية الأسبوع الجمعة أيضا أمام ضيفه بارما في سان سيرو، حيث من المقرر أن يلعب فريق المدرب سيموني إنزاغي لأول مرة منذ إلغاء مباراة نهاية الأسبوع الماضي في فيورنتينا بعد تعرض لاعب وسط "فيولا" إدواردو بوفي لوعكة صحية داخل المستطيل الاخضر.

انهار اللاعب البالغ من العمر 22 عاما على أرض الملعب في الدقيقة 16 أمام إنتر الأحد الماضي ضمن الدوري.

ويحتل فيورنتينا الذي يستضيف كالياري الأحد المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بالتساوي مع إنتر الثالث ولاتسيو الرابع، متأخرا بفارق بثلاث نقاط عن أتالانتا، مع مباراة مؤجلة بعد أمسية مؤلمة ذكّرت جماهير "فيولا" بوفاة قائدهم السابق دافيدي أستوري اثر نوبة قلبية في غرفته في احد الفنادق في عام 2018.

وينتظر فيورنتينا تشخيصا رسميا لما تسبب في فقدان بوفي للوعي، علما انه ما يزال في العناية المركزة في مستشفى كاريدجي في فلورنسا.

ويأمل يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات العودة إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل بولونيا السبت.