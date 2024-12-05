لندن : قال الجناح الدولي البلجيكي لنادي مانشستر سيتي جيريمي دوكو الخميس إن لاعبي الفريق راضون عن البقاء في "فقاعتهم"، متجاهلين الانتقادات الخارجية من أجل تركيز طاقاتهم على إعادة إحياء آمالهم في الدفاع عن لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ووضع حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة حدا لسلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري وستة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، عندما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة الأربعاء، في أول فوز له منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأثار تعثر سيتي شكوكًا كبيرة حول قدرته على الدفاع عن لقبه، لكن دوكو الذي سجل الهدف الثالث الأربعاء، قال إن لاعبي سيتي أوقفوا الضوضاء، مضيفا "في نهاية المطاف، عندما تسير الأمور على ما يرام، فإنهم سيشجعونك. عندما تسوء الأمور، تكون أنت الأسوأ".

وتابع "نحن لا نستمع، بل نركز على أنفسنا في فقاعتنا. نحن نعلم أننا معًا سنكون أقوى. يمكنهم أن يقولوا ما يريدون. نحن فقط نبقى في فقاعتنا وما زلنا في (كانون الأول) ديسمبر".

وأردف قائلا "إذا كانوا يعتقدون أن الأمر قد انتهى، فدعهم يعتقدون ذلك. سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ونحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وسنرى في النهاية".

وعزز سيتي موقعه في المركز الرابع برصيد 26 نقطة واستغل تعثر ليفربول المتصدر أمام مضيفه نيوكاسل 3 3 الأربعاء أيضا لتقليص الفارق بينهما من 11 نقطة الى تسع نقاط.

ولعب الدولي البلجيكي الآخر كيفن دي بروين أساسيا للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد استعادته للياقته البدنية الكاملة، وساهم بشكل فعال في فوز فريقه.

صنع الدولي البلجيكي الذي حمل شارة القائد الهدف الأول للبرتغالي برناردو سيلفا (8)، وعزز النتيجة بعد 23 دقيقة (31) بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر مجهود فردي رائع لمواطنه دوكو الذي اختتم المهرجان بالثالث عندما تلقى كرة من الدولي النروجي إرلينغ هالاند فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بيمناه على يسار الحارس البلجيكي ماتس سيلز (57).