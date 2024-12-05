ميونيخ (ألمانيا) : أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر بطولة ألمانيا لكرة القدم الخميس أن مهاجمه وهدافه الدولي الإنكليزي هاري كاين استأنف الركض في التدريبات صباح اليوم عقب تعرضه لتمزق عضلي صغير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن الأسبوع الماضي في المباراة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي.

وقال بايرن عبر موقعه على الإنترنت: "مرحبًا بعودتك إلى الملعب يا هاري كاين".

وخرج كاين في الدقيقة 33 من الكلاسيكر بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ (1 1)، ممسكًا بفخذه الأيمن.

وأوضح النادي البافاري الأحد أن الفحوص الطبية كشفت عن "تمزق عضلي بسيط"، دون أن يحدد مدة الغياب.

وكان قائد المنتخب الإنكليزي الذي سجل 20 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم (14 في الدوري، وهدف واحد في الكأس، و5 في دوري أبطال أوروبا)، متواجدا في المدرجات الثلاثاء عندما خسر فريقه امام باير ليفركوزن (0 1) في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

وكان المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فانسان كومباني أعرب عن أمله الإثنين في عودة هدافه قبل نهاية عام 2024.