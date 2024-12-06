لندن : يستضيف إيفرتون جاره ليفربول السبت في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم في آخر مباراة ديربي على ملعب "غوديسون بارك" الذي كان مقرا لمبارياته البيتية على مدى 132 سنة، قبل الانتقال الموسم المقبل الى ملعب جديد في منطقة براملي مور دوك.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 35 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن كل من تشلسي وأرسنال.

وكان ليفربول خرج بالتعادل 3 3 مع مضيفه نيوكاسل في حين حقق ايفرتون فوزا صريحا على ولفرهامبتون برباعية نظيفة الاربعاء.

ولطالما كانت أجواء ملعب "غوديسون بارك" عدائية لأي فريق زائر، ولا سيما للجار اللدود الذي سيعول على تألق نجمه المصري محمد صلاح لاسكات جمهور أصحاب الأرض.

وسجل صلاح 9 أهداف في آخر 7 مباريات في الدوري، آخرها ثنائية في مرمى نيوكاسل ليرفع رصيده الى 13 هدفا منتزعا صدارة ترتيب الهدافين من النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي. ونجح صلاح خلال المباراة ضد نيوكاسل في تخطي الرقم القياسي لمهاجم انكلترا ومانشستر يونايتد سابقا واين روني عندما نجح في التسجيل والتمرير الحاسم في مباراة واحدة للمرة الـ37.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2025 وقد اعرب اللاعب عن خيبة أمله لعدم قيام ناديه بتقديم عرض له لتمديد عقده.

أشاد به مدربه الهولندي أرنه سلوت بقوله "في كل مرة كنا في حاجة إلى محمد صلاح، يسجل هدفا. نأمل ونتوقع أن يستمر في ذلك لوقت طويل".

تشلسي يتخطى التوقعات

عندما استلم المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا تدريب تشلسي في حزيران/يونيو الماضي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، رأى مراقبون كثر أنه ورث مهمة مستحيلة. لكن بعد مرور ستة أشهر فقط، نجح ماريسكا في ايجاد التوليفة المناسبة حيث فرض فريقه نفسا رقما صعبا أقله حتى الان.

وقام أنصار تشلسي بترديد عبارة "لقد استعدنا تشلسي" خلال الفوز الكاسح على ساوثمبتون 5 1 في عقر دار الأخير منتصف الأسبوع ليحتفظ الـ"بلوز" بسجله خاليا من الهزائم في آخر ست مباريات وينتظره ديربي ساخن في ملعب توتنهام.

ورأى ماريسكا بأن فريقه قادر على السيطرة على الدوري الإنكليزي في العقد المقبل، لكنه أصر بأنه ليس جاهزا في الوقت الحالي للمنافسة على اللقب على الرغم من الانطلاقة القوية له.

واعتبر ماريسكا بأن تطور مستوى تشلسي في موسمه الأول معه تخطى توقعاته لكنه قال "أرسنال هنا منذ سنتين، اقترب من مانشستر سيتي ونحن بعيدون جدا عن سيتي".

وتابع "أن تكون في صلب المنافسة على اللقب هو ضغط جيد بالنسبة الي والى اللاعبين، انه نوع الضغوطات التي تحب لانك تنافس على اللقب، لكن الامر لا ينطبق علينا، لأن أرسنال في السنتين الماضيتين كان قريبا جدا من سيتي وليفربول أيضا يتواجد في هذه الوضعية أما نحن فلا، نأمل أن نتواجد في هذه الوضعية قريبا جدا".

ورأى ان مستقبل تشلسي باهر نظرا لنوعية التشكيلة التي يملكها "بفضل أعمار اللاعبين ونوعية التشكيلة، اعتقد أن تشلسي في السنوات الخمس او العشر المقبلة سيكون أحد الفرق او الفريق الذي يستطيع السيطرة على الدوري الانكليزي"، واردف قائلا "نحن في الطريق الصحيح".

ويأمل مانشستر سيتي في تأكيد صحوته بعد فوزه الصريح على نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة منتصف الاسبوع عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس.

وكان سيتي عاش كابوسا في الفترة الاخيرة بخسارته ست مباريات وتعادله في واحدة في مختلف المسابقات قبل الفوز على فوريست.

ويحل ارسنال ضيفا على جاره اللندني فولهام السادس على ملعب "كرافن كوتيج" في مباراة لا تخلو من صعوبة.