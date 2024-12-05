إيلاف من واشنطن: وجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسالة للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لأندية كرة القدم والتي ستقام منافساتها في الولايات المتحدة صيف 2025، وجاءت كلمة ترامب قبل إجراء قرعة البطولة مساء اليوم الخميس، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ويمكن القول إن اهتمام ترامب بكرة القدم، وهي ليست اللعبة الشعبية الأولى في أميركا هو حدث نادر يؤشر إلى رغبته في التواصل مع العالم، خاصة أن "الساحرة المستديرة" تحظى بشعبية كبيرة على المستوى العالمي، ويشتهر ترامب بعشقه للجولف الذي يمارسه بانتظام، فضلاً عن تعلقه بالرياضات القتالية.

وبث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كلمة مصورة لترامب قبل القرعة، قال فيها: "أتمنى للجميع مساء طيبا لمتابعة قرعة كأس العالم للأندية 2025، ستكون البطولة حدثا استثنائيا وغير عادي".

وأضاف: "كرة القدم تذهب بالجميع إلى متسوى أعلى، كل الجماهير في كافة أنحاء العالم تتابعها، وبالتأكيد تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وواصل: "كنت أتمنى التواجد، فـ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رجل رائع تجمعني به علاقة طيبة، وكرة القدم تؤدي إلى لحظات رائعة".

وأتم دونالد ترامب حديثه: "أهنئ الجميع وأتمنى لكم أوقاتا سعيدة، وأتشرف أن أكون معكم قريبا لمتابعة مباريات البطولة".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مونديال الأندية بحلته الجديدة، حيث تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتجري مبارياتها على 12 ملعبا في 11 مدينة.

ويشارك في مونديال الأندية 2025 خمسة قرق عربية، الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي والعين الإماراتي.