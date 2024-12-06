ميلانو (إيطاليا) : قلّص إنتر حامل اللقب الفارق بينه وبين المتصدر نابولي إلى نقطة وضيّق الخناق على أتالانتا الثاني بفوزه على ضيفه بارما 3 1 الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فيديريكو ديماركو (40) ونيكولو باريلا (53) والفرنسي ماركوس تورام (66) أهداف إنتر. وجاء هدف بارما بالنيران الصديقة عبر البديل ماتيو دارميان الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

وعزز إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة رصيده في المركز الثالث إلى 31 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن نابولي المتصدر والذي يستضيف لاتسيو الأحد، كما بات على المسافة ذاتها من أتالانتا الذي يلعب مع ميلان السابع لاحقا.

وكانت مباراة إنتر ومضيفه فيورنتينا في المرحلة الماضية توقفت بعد ربع الساعة الاول اثر تعرض لاعب وسط "فيولا" إدواردو بوفي لوعكة صحية داخل المستطيل الاخضر.

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعدما كان تغلب على فيرونا في عقر داره بخماسية نظيفة وعلى لايبزيغ الالماني 1 0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

على ملعب "جوزيبي مياتسا"، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق اثر اعاقة البلجيكي منديلا كيتا للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، إلا أنه عاد عن قراره بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليحتسب ركلة حرة عند مشارف المنطقة.

وكاد "نيراتزوري" أن يفتتح التسجيل، إلا أن العارضة تصدت لتسديدة الهولندي دنزل دمفريس (17)، قبل أن يرفض بعدها بدقيقة الحكم هدف مارتينيس بداعي التسلل على ممرر الكرة الفرنسي تورام.

وكاد مارتينيس أن يفعلها لكن تسديدته مرت فوق المرمى (25)، قبل أن يهدد بارما مرمى المضيف بهجمة مرتدة وصلت إلى صانع اللعب ماتيو كاتشيلييري سددها بقدمه اليسرى قوية تصدى لها الحارس السويسري يان سومر (28).

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 61 في المئة، انتظر "نيراتسوري" حتى الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه ديماركو بعد تبادل للكرة مع الأرميني هنريخ مخيتاريان ليهز الشباك، في ثاني أهدافه خلال 13 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

وانتفض إنتر في الشوط الثاني، فسجل هدفين سريعين بداية بعد تمريرة من مخيتاريان إلى باريلا الذي انطلق من 40 مترا وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة خدع بها الحارس الياباني زيون سوزوكي، لكن الحكم ألغاه قبل أن يشير إلى صحته بعد العودة إلى "في ايه آر" (56)، وتورام بعد ركلة ركنية حولها برأسه الألماني يان بيسيك وتابعها الفرنسي في الشباك (66).

ورفع تورام رصيده إلى 10 أهداف في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، بفارق هدفين عن مهاجم أتالانتا ماتيو ريتيغي متصدر ترتيب الهدافين (12).

ومنح دارميان مدافع إنتر بعد 5 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب هدف الشرف للضيوف بعدما خدع حارسه (81).