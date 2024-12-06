ابوظبي : تعرضت آمال فريق فيراري في احراز لقب الصانعين في بطولة العالم لفورمولا واحد لضربة قوية الجمعة، بعد إرجاع سائقه شارل لوكلير من موناكو عشرة مراكز في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الجولة الرابعة العشرين والأخيرة المقررة الأحد على حلبة ياس مارينا.

ويعود سبب العقوبة إلى قيام فيراري بتغيير بطارية السيارة وبالتالي تعقدت مهمة "سكوديريا" باحراز لقب الصانعين الغائب عن خزائنها منذ عام 2008، حيث تتخلف بفارق 21 نقطة عن ماكلارين.

ولم يعد يتبقى سوى 44 نقطة في السباق الإماراتي. كما ان لوكلير نفسه تلقى ضربة كونه كان يمني النفس باحتلال المركز الثاني في بطولة العالم على حساب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي يتقدم عليه بفارق 8 نقاط قبل السباق الاماراتي.

وكان لوكلير سجل الجمعة أسرع وقت في التجارب الأولى لسباق أبو ظبي امام نوريس بالذات.

وقالت فيراري بعد العقوبة "اضطرننا الى تغيير بطارية سيارة لوكلير وهذا يعني بالتالي عقوبة التراجع 10 مراكز".

وباتت ماكلارين بالتالي في وضعية أكثر من جيدة للتويج ببطولة الصانعين للمرة الاولى منذ عام 1998.