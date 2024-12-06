لوس انجليس : أختير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقا لما أعلن المنظمون الجمعة.

وقاد ميسي (37 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، إنتر ميامي إلى إحتلال المركز الاول في الدوري المنتظم برصيد قياسي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ 74 نقطة واحراز درع المشجعين للمرة الاولى.

ورغم ذلك، إنتهى موسم ميسي بطل مونديال قطر 2022 ورفاقه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في سلسلة من ثلاث مباريات.

وتألق بطل العالم في الملاعب الأميركية في موسمه الأول الكامل بعدما كان انضم إلى إنتر ميامي في تموز/يوليو 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، فسجل 20 هدفا إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في الموسم العادي خلال 19 مباراة، علما انه غاب عن 16 مباراة لاسباب مختلفة منها الاصابات.

وبات "البرغوث" الصغير عاشر لاعب من قارة أميركا الجنوبية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الاميركي، والخامس من الأرجنتين بعد كل من لوسيانو أكوستا، دييغو فاليري، غييرمو باروس شيلوتو وكريستيان غوميس.