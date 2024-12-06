مانشستر (المملكة المتحدة) : قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجمعة أن بطل انكلترا في المواسم الأربعة الماضية يواجه مهمة شبه مستحيلة في ايجاد البديل لنجم خط الوسط كيفن دي بروين، وذلك بسبب التأثير الذي أحدثه البلجيكي على مدار السنوات العشر الماضية.

وتوّج دي بروين بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز من بين 13 لقبا رئيسا منذ انضمامه إلى سيتي في عام 2015، قبل عام من وصول غوارديولا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 33 عاما في نهاية الموسم وقد ألمح سابقا إلى أنه قد يغريه العرض المقدّم له من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقا "أود أن يكون لديّ كيفن في سن الـ 23 عاما وأوقع عقدا لمدة 10 سنوات أخرى".

وتابع "هناك لاعبون يؤثرون على إرث هذا النادي وسيظلون كذلك إلى الأبد".

وأضاف "ليس من السهل (استبدالهم)، ولكن في اللحظة التي سيحدث فيها ذلك، سنرى!".

ولعب دي بروين دورا حاسما في إنهاء سيتي لسلسلة من سبع مباريات من دون فوزفي مختلف المسابقات بعدما قاده للتغلب على نوتنغهام فوريست 3 0 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الأربعاء، في أول مباراة يشارك فيها أساسيا منذ قرابة ثلاثة أشهر بعدما غاب بسبب الاصابة.

وكان غوارديولا قرر تقنين دقائق صانع الألعاب، لكنه أقرّ أنه قد يُضطر إلى الزج بدي بروين أساسيا مرة أخرى خلال رحلته إلى كريستال بالاس السبت بسبب أزمة الاصابات التي تعصف بالنادي.

واستطرد قائلا "ليس لدينا الكثير من اللاعبين لذا سنرى. من المهم (أن يعود) ولكن بعد فترة طويلة. (الآن سنلعب) كل ثلاثة أيام وسنرى كيف سيتفاعل مع هذا العدد من المباريات".