لندن : أعاد كريستال بالاس ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب الى سكة الخيبات عندما أرغمه على التعادل الإيجابي 2 2 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم التي شهدت تأجيل دربي ميرسيسايد بين ليفربول المتصدر وجاره ومضيفه إيفرتون بسبب الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن عاصفة.

وتقدم كريستال بالاس مرتين عبر الكولومبي دانيال مونيوس (4) والفرنسي ماكسنس لاكروا (56)، ورد سيتي مرتين بواسطة النروجي إرلينغ هالاند (30) وريكو لويس (68).

وكان سيتي يمني النفس بمواصلة صحوته بعدما وضع الأربعاء حدا لسلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري وستة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، عندما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة، في أول فوز له منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكن كريستال بالاس وقف ندا أمام رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا وأرغمهم على التعادل قبل رحلتهم الى تورينو لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبكر كريستال بالاس بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عندما مرر ويل هيوز كرة الى الكولومبي دانيال مونيوس المنطلق من الجهة اليمنى دون رقابة فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس الألماني شتيفان أورتيغا.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتفاضة الضيوف، كان أصحاب الأرض الطرف الأرض وخلقوا العديد من الفرص للتعزيز دون جدوى، فيما اكتفى سيتي بالبناء من منتصف الملعب دون أن ينجح في اختراق دفاع بالاس.

وكانت أبرز فرصة لسيتي الذي غاب عن صفوفه فيل فودن والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والهولندي نايتن أكي والسويسري مانويل أكانجي، تسديدة قوية للاعب الوسط الدولي الألماني السابق إلكاي غوندوغان "على الطاير" من حافة المنطقة ارتدت من القائم الأيمن وتهيأت امام البرازيلي سافينيو الذي سددها من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (23).

ونجح هالاند في إدراك التعادل برأسية اثر عرضية للبرتغالي ماتيوس نونيش فأسكنها على يمين الحارس دين هندرسون (30).

وهو الهدف الثالث عشر لهالاند هذا الموسم فلحق بمهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح الى صدارة لائحة الهدافين.

وانطلق سافينيو من منتصف الملعب وسدد كرة قوية من حافة المنطقة فوق العارضة (42).

وأعاد لاكروا التقدم الى كريستال بالاس عندما ارتقى فوق القائد كايل ووكر وتابع برأسه من مسافة قريبة لكرة من ركلة ركنية انبرى لها هيوز (57).

وأدرك سيتي التعادل اثر هجمة منسقة قادها الثلاثي المخضرم البلجيكي كيفن دي بروين وغوندوغان والبرتغالي برناردو سيلفا بتبادل الكرة قبل ان يمررها الاخير الى لويس الذي توغل داخل المنطقة وتابعها بيمناه على يسار الحارس هندرسون ريكو لويس (68).

وزادت محن سيتي بطرد لاعبه لويس لتلقيه الانذار الثاني (84).

تأجيل دربي ميرسيسايد

وفرَّط سيتي في فرصة الارتقاء الى المركز الثاني ولو مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام قطبي لندن تشلسي وأرسنال اللذين يخوضان دربيين أمام مضيفيهما توتنهام وفولهام تواليا الأحد.

ورفع سيتي رصيده الى 27 نقطة في المركز الرابع بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي تأجلت مباراته مع جاره إيفرتون بسبب الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن عاصفة.

وتعرضت المناطق الغربية من المملكة المتحدة لرياح قوية وأمطار غزيرة مما أدى إلى اضطرابات واسعة في السفر.

وقال إيفرتون مستضيف المباراة في بيان إن المباراة تأجلت لأسباب تتعلق بالسلامة بعد اجتماع بين الناديين، الشرطة المحلية وبلدية ليفربول.

وأضاف النادي "بينما نتفهم أن هذا سيكون مخيبا للغاية للجماهير، إلا أن سلامة الجماهير والموظفين واللاعبين تأتي في المقام الأول".