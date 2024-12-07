ميونيخ (ألمانيا) : استعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات وعزَّز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه هايدنهايم 4 2 السبت في ميونيخ في المرحلة الثالثة عشرة.

ويدين العملاق البافاري الطامح الى استعادة اللقب من باير ليفركوزن، بفوزه الى المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو (18)، البديل جمال موسيالا (56 و90+1) وليون غوريتسكا (84) الذين سجلوا رباعيته، فيما سجّل النمسوي ماتياس هونساك (50) ونيكلاس دورش (85) هدفي هايدنهايم.

وصالح بايرن ميونيخ جماهيره بعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد باير ليفركوزن حامل اللقب 0 1، وعاد الى سكة الفوز في الدوري عقب تعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1 1 في المرحلة الثانية عشرة.

وهذا الفوز العاشر لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني مقابل ثلاثة تعادلات في البوندسليغا، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 33 نقطة ووسع الفارق الى ست نقاط بينه وبين مطارده المباشر أينتراخت فرانكفورت الذي سقط في فخ التعادل امام ضيفه اوغسبورغ 2 2، فيما تجمّد رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط وبقي في المركز السادس عشر.

وجاء الفوز البافاري في توقيت مناسب وقبل مواجهة شاختار دانييتسك الاوكراني الثلاثاء في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيسعى الى تعزيز حظوظه بالتأهل المباشر الى ثمن النهائي.

وحقق بايرن انتصاره على الرغم من الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الاصابة أبرزها حارس مرماه العملاق المخضرم مانويل نوير وسيرج غنابري وقائد منتخب إنكلترا هاري كاين والبرتغالي جواو بالينيا.

وفشل فرانكفورت في الحفاظ على فارق النقاط الأربع عن بايرن بتعادله مع أوغسبورغ 2 2.

وجاء التعادل بعد الخسارة القاسية امام لايبزيغ بثلاثة نظيفة في مسابقة الكأس وتوديعها.

وبعد ان منح الفرنسي أوغو إيكيتيكي التقدم لفرانكفورت (55)، قلب منافسه البافاري الطاولة بتسجيله هدفين عبر فيليب تييتس (61) والكونغولي الديموقراطي صامويل إيسيندي (71)، قبل أن يدرك التركي جان أوجون التعادل (74).

ورفع فرانكفورت، مفاجأة الموسم، رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني مقابل 16 نقطة لاوغسبورغ الثالث عشر.

وتابع ليفركوزن انتفاضته وحقق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات محافظا على سجله خاليا من الخسارة في المباريات الست الاخيرة عندما تغلب على ضيفه سانت باولي 2 1.

وسجّل هدفي بطل ألمانيا فلوريان فيرتس (6) وجوناثان تاه (21)، فيما سجل الغيني مورغان غيلافوغوي الهدف الوحيد لسانت باولي (84).

واستفاد ليفركوزن من تعادل فرانكفورت وقلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة في المركز الثالث.

واستعاد لايبزيغ نغمة الفوز الغائبة عنه في المرحلتين الاخيرتين من البوندسليغا بفوزه على مضيفه هولشتاين كيل 2 0 سجلهما السلوفيني بنجامين شيشكو (27) والبرتغالي اندري سيلفا (69 من ركلة جزاء).

وبات رصيد لايبزيغ 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد هولشتاين عند 5 نقاط في المركز السابع عشر قبل الاخير.

وفاز فيردير بريمن بهدف وحيد على مضيفه بوخوم سجله الدنماركي ينس ستاج (56).

وعزّز بريمن رصيده بـ19 نقطة في المركز التاسع بينما بقي بوخوم متذيلا للترتيب من دون اي فوز مقابل تعادلين و11 هزيمة.