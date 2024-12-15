لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيجمع نهائي النسخة الثانية من مسابقة كأس "أن بي أيه" الأميركية في كرة السلة بين ميلووكي باكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر بفوزها على أتلانتا هوكس 110 102 وعلى هيوستن روكتس 111 96 تواليا.

وتقام المباراة النهائية الثلاثاء في لاس فيغاس.

وفرض نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما لمباراة بتسجيله 32 نقطة مع 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وساهم داميان ليلارد أيضا في فوز باكس بتسجيله 25 نقطة في حين كان تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف أتلانتا مع 35 نقطة.

وكان باكس بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس في موسمها الافتتاحي العام الماضي قبل أن يخسر أمام أنديانا بايسرز.

كانت النتيجة متقاربة ودخل أتلانتا الربع الأخير متقدما بفارق نقطة واحدة فقط (83 82)، بيد أن يانيس، أفضل مسجل هذا الموسم بمعدل 32.7 نقاط في المباراة الواحدة، سجل 6 نقاط ليتقدم باكس 103 96 قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق و13 ثانية وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وفي المباراة الثانية، تألق النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر في صفوف ثاندر وسجل 32 نقطة ليقود فريقه إلى فوز مريح على هيوستن روكتس 111 96.

وواصل غلجيوس ألكسندر موهبته التهديفية بعد أن نجح في تسجيل 30 نقطة على الأقل للمرة الثالثة عشرة هذا الموسم علما بأنه سجل أيضا 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.