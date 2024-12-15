باريس : سقط نيس بفخ مضيفه مونبلييه متذيل الترتيب وتعادل معه 2 2 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل غايتان لابورد (17) والجزائري الشاب بدر الدين بو عناني (28) لنيس، وجوريس شوتار (22) والبديل تيو سانت لوس إثر عرضية من الأردني موسى التعمري (80) لمونبيلييه.

وهذا الهدف الثاني لبو عناني (20 عاما) في الدوري هذا الموسم، بعد الأول أمام لوهافر في المرحلة الماضية.

ورفع نيس الذي فشل بتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري، رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما حصل مونبلييه على نقطته التاسعة وبقيَ في المركز الأخير.

وغاب عن صفوف نيس 10 لاعبين بسبب الإصابة أو المرض، آخرهم المهاجم الدولي العاجي جيريمي بوغا بعد تعرضه لـ"إصابة عضلية جديّة" في فخذه الأيمن، حسب ما كشف مدرب الفريق فرانك إيز السبت، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لاشهر عدّة.

وقال إيز "هذا العام أصيب في ثلاثة أو أربعة أماكن مختلفة في منطقة العضلات، لا أستطيع تفسير ذلك".

وتعرّض بوغا المولود في فرنسا للإصابة خلال خسارة نيس أمام مضيفه أونيون سانت جيلواز البلجيكي 1 2 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.