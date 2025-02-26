جاكرتا : انضم الهولندي جوردي كرويف، نجل الأسطورة يوهان كرويف، إلى مواطنه باتريك كلويفرت في الجهاز الفني للمنتخب الإندونيسي كمستشار، حيث تعزز البلاد مساعيها للتأهل لأول مرة إلى كأس العالم لكرة القدم منذ الاستقلال.

وعُيّن كرويف (51 عاما) المدير الرياضي السابق لبرشلونة الإسباني الذي لعب لصفوفه أيضا بين 1994 و1996، مستشارا فنيا، بعدما كان الاتحاد عيّن كلويفرت مدربا.

وبدأت إندونيسيا حملة لتجنيس لاعبين من مواليد هولندا حيث سيشرف عليهم مدربون من البلد عينه.

واختير كرويف لتجربته الواسعة التي تشمل أيضا فترات تدريبية أبرزها مع منتخب الإكوادور عام 2020 وشينزن الصيني.

وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي في بيان "تجربة كرويف كلاعب ومدرب ستكون حاسمة لبناء مستقبل كرة القدم الإندونيسية".

وأضاف أن كلويفرت هو من أوصى بمواطنه لهذه الوظيفة.

بدوره، قال كرويف "أنا متحمس جدا. لا أستطيع الانتظار لمشاركة تجربتي ومعرفتي لتحسين مستوى كرة القدم الإندونيسية".

وتحتل إندونيسيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك 2026، حيث حققت فوزا واحدا وثلاثة تعادلات في ست مباريات.

يتأهل أول منتخبين مباشرة إلى المونديال، بينما يتعين على المنتخبين الثالث والرابع خوض جولة تصفيات أخرى.