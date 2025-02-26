ميامي : غُرّم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بمبلغ لم يُكشف عنه من قبل رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أن أمسك برقبة أحد مساعدي مدربي نيويورك سيتي خلال مشادة كلامية في نهاية مباراة السبت الماضي ضمن الدوري.

وأظهرت مقاطع فيديو الفائز بكأس العالم 2022 وهو في مشادة كلامية مع المغربي مهدي البلوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي بعد صافرة نهاية المباراة (2 2).

ووضع ميسي يديه مرتين على رقبة البلوشي خلال المشادة على أرض الملعب.

وأصدرت رابطة الدوري الأميركي بيانا أكدت فيه أن اللجنة التأديبية اعتبرت أن ميسي انتهك سياسة الدوري المتعلقة بـ"وضع اليدين على وجه/رأس/رقبة الخصم".

وكان ميسي صنع هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع والذي سجله زميله الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2 2 في ملعب تشيس الخاص بإنتر ميامي، ضمن افتتاحية الموسم.

وتلقى زميل ميسي، الأوروغوياني لويس سواريس غرامة مماثلة لوضع يديه على رقبة مدافع نيويورك سيتي، النروجي بيرك ريسا، خلال استراحة بين الشوطين.

وضمن سياق آخر، تأهل إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس أبطال كونكاكاف بعد فوزه على سبورتينغ كانساس سيتي 3 1 الثلاثاء في إياب الدور الأول.

وكان إنتر ميامي فاز 1 0 ذهابا الثلاثاء الماضي على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" حيث سجل ميسي هدف المباراة الوحيد والأول له هذا العام.

وعاد نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق إلى التسجيل مجددا في مباراة الإياب، كما أضاف مواطنه تاديو أليندي الثاني وسواريس الثالث، فيما سجل ميمو رودريغيز هدف سبورتينغ كانساس سيتي الوحيد.