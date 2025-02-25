باريس : أعلن نجم كرة اليد الفرنسي المخضرم لوكا كاراباتيتش اعتزاله اللعب دوليا الثلاثاء عن 36 عاما، بعد خوضه 172 مباراة مع بلاده سجل خلالها 182 هدفا.

كتب بطل العالم مرتين وحامل ذهبية أولمبية في حسابه على موقع انستغرام "أعلن بكل تأثر انتهاء مغامرتي مع المنتخب الفرنسي. منذ أكثر من عشر سنوات كان لي شرف وامتياز ارتداء القميص الأزرق والأبيض والأحمر الذي حلمت به دوما".

تابع لوكا، وهو الشقيق الأصغر للنجم الآخر المعتزل نيكولا "حصلت على فرصة لقاء لاعبين استثنائيين، بناء صداقات قوية وعيش قصص إنسانية عظيمة سوف اعتز بها في ذاكرتي حتى قبل الألقاب والميداليات".

وكاراباتيتش لاعب الدائرة الذي يحمل ألوان فريق باريس سان جرمان منذ 2015، توّج بلقب بطولة العالم عامي 2015 في قطر و2017 في فرنسا، وذهبية الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021 في طوكيو بعد فضية ريو دي جانيرو 2016.