باريس : يغيب بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، الإسباني خورخي مارتين، عن سباق جائزة تايلاند الكبرى الافتتاحي للموسم نهاية الأسبوع الجاري بسبب إصابته بعدة كسور نتيجة سقوط، وفقا لما أعلنه فريقه أبريليا الإثنين.

وتعرّض البالغ 27 عاما لكسر في يده اليسرى وكعب قدمه، علما أنه أصيب بكسور عديدة خلال تجارب تحضيرية استعدادا للموسم الجديد في ماليزيا عندما سقط عن دراجته أبريليا.

وسيخضع مارتين لجراحة الثلاثاء في برشلونة، و"سيغيب عن جائزة تايلاند الكبرى"، كما ذكر البيان الصادر عن فريقه الإيطالي.

وأضافت أبريليا "ستُحدد أوقات التعافي بعد الجراحة".

الإصابة الجديدة ليست مرتبطة بالحادث الذي تعرّض له مارتين في ماليزيا في بداية شباط/فبراير، عندما كسر يده اليمنى وقدمه اليسرى بعد سقوطه عن دراجته عند المنعطف الثاني لحلبة سيبانغ، رغم خروجه سالما من حادث آخر في وقت سابق من اليوم عينه.

وانتقل مارتين الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في يده اليمنى بعد الحادث في ماليزيا، إلى أبريليا بعد تتويجه ببطولة العالم 2024 مع براماك دوكاتي.