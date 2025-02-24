ميلانو : غادر المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين المستشفى بعد التأكد بأنه ليس في خطر عقب انهياره في الملعب مساء الأحد نتيجة اصطدام بالرأس مع لاعب من فيرونا، وذلك في المباراة التي خسرها فريقه فيورنتينا 0 1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخرج ابن الـ24 عاما من الملعب على حمالة في الشوط الثاني من خسارة الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي، وسط تخوف من تكرار سيناريو زميله إدواردو بوفي الذي أصيب بنوبة قلبية في وقت سابق من هذا الموسم.

لكن في بيان، قال فيورنتينا إن كين "خرج من مستشفى فيرونا في الليل وعاد إلى فلورنسا"، مضيفا "جاءت نتائج جميع الاختبارات الطبية والتشخيصية سلبية".

ويقدم كين أداء مميزا هذا الموسم بعد انتقاله في الصيف من يوفنتوس إلى فيورنتينا، مسجلا 19 هدفا بألوان "فيولا" في جميع المسابقات، ما فتح أمامه باب العودة إلى المنتخب الإيطالي الذي سجل له هدف الفوز على إسرائيل 2 1 في دوري الأمم الأوروبية في أيلول/سبتمبر الماضي.