لوس انجليس : عاد مينيسوتا تمبروولفز من بعيد وحول تخلفه أمام مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية، بفارق 25 نقطة إلى فوز 131 128 بعد التمديد الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وتعملق النجم الكندي شاي غيليجيوس ألكسندر في صفوف ثاندر بتسجيله 39 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، لكنه أخفق في محاولة كانت ستمنح فريقه التقدم قبل 13.2 ثانية على نهاية الشوط الإضافي وذلك بعدما اعترض أنتوني إدواردز تسديدته.

كما فشل غيلجيوس ألكسندر في محاولة ثلاثية قبل 2.9 ثانية على النهاية كانت ستجر المباراة إلى شوط إضافي ثان لو نجح في تسجيلها.

وبدا ثاندر في طريقه إلى فوزه السابع والأربعين في 57 مباراة بعدما تقدم على ضيفه بفارق 25 نقطة 82 57 في الربع الثالث و22 نقطة 102 80 مع دخوله الربع الرابع.

لكن لاعب الاحتياط تيرينس شانون سجل 11 من نقاطه الـ17 في الربع الرابع الذي تفوق فيه فريقه 41 19 حتى مع جلوس إدواردز على مقاعد البدلاء معظم فتراته (شارك في ثلاث دقائق ونصف فقط) وغياب لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير بسبب إصابة في الظهر.

وتجاوز خمسة من لاعبي تمبروولفز حاجز الـ15 نقطة في الفوز الثاني والثلاثين لفريقهم في 59 مباراة، وكان جايدن ماكدانييلز أفضلهم بـ27 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف ناز ريد 22 مع 11 متابعة، الكندي نيكَيّل ألكسندر ووكر 21، وكل من إدواردز وشانون 17 مع 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة للأول و10 متابعات للثاني.

ومن جهة ثاندر الذي تلقى هزيمته الرابعة فقط على أرضه من أصل 30 مباراة، فكان جايلن وليامس الأفضل بجانب غيلجيوس ألكسندر بتسجيله 27 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف آرون ويغينز 19 مع 7 متابعات.

وفي أبرز المباريات الأخرى، عاد دنفر ناغتس من إنديانابوليس بفوزه الثامن والثلاثين في 58 مباراة بتغلبه على إنديانا بايسرز 125 116 بفضل جهود الصربي نيكولا يوكيتش وآرون غوردون.

وحقق يوكيتش 19 تمريرة حاسمة لأول مرة في مسيرته وسجل 18 نقطة مع 9 متابعات، وأضاف غوردون 25 نقطة ومايكل بورتر 19 مع 11 متابعة وكريستيان براون 17 والكندي جمال موراي 16، في لقاء نجح خلاله ناغتس في 56 بالمئة من تسديداته، وتفوق على مضيفه في المتابعات 46 32.