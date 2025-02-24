باريس : استدعت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الرئيس الإسباني لنادي مرسيليا بابلو لونغوريا، بعد تصريحاته ضد التحكيم الفرنسي إثر خسارة فريقه أمام أوكسير 0 3 السبت، حسبما علمت وكالة فرانس برس الإثنين من مصادر عديدة قريبة من الملف.

ويمثُل الإسباني أمام اللجنة الأربعاء، على أن يعرف عقوبته مساء اليوم عينه، بعد حديثه تحديدا عن "فساد" عقب خسارة مرسيليا أمام أوكسير مساء السبت، قبل إعرابه عن "ندمه" على تصريحاته في مقابلة مع فرانس برس الإثنين.

واعترف لونغوريا خلال المقابلة "أريد القول إنه لا يوجد فساد في كرة القدم الفرنسية"، مشيرا إلى أن غضبه السبت "لم يكن مناسبا"، لكنه كان نتيجة "الكثير من القرارات التحكيمية" التي يرى أنها كانت ظالمة لمرسيليا.

وأثارت ردة فعل لونغوريا بعد المباراة موجة غضب في كرة القدم الفرنسية، وأدانها رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة فيليب ديالو ومدير التحكيم أنتوني غوتييه.

كما سارعت إلى استدعائه لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري التي من المفترض أن تصدر حكمها في قضيته مساء الأربعاء، من دون وضع الملف قيد التحقيق.

وعلى صعيد الرابطة، وبما أن هذه الحالة نادرة الحدوث، لا يتوقع أحد العقوبة التي سيتعرّض لها الإسباني البالغ 39 عاما، رغم انتظار الجميع عقوبة قاسية بحقه.