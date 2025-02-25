مدريد : أكد مدرب ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثلاثاء أن وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم لم يخل بتوازن غرفة تبديل الملابس، على الرغم من أن نجم باريس سان جرمان السابق بدأ بفرض نفسه قائدا في خط هجوم النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا بمواجهة ريال سوسييداد في سان سيباستيان "هناك دائما أجواء جيدة في غرفة الملابس. كما قلت، وصل مبابي بتواضع، وحافظ على تواضعه".

وأضاف "أعتقد أن الأجواء تحسنت بطريقة ما. لدينا المزيد من الثقة لأن أحد أفضل اللاعبين في العالم أصبح معنا الآن. من حيث الأنا، لم يتغيّر شيء".

وعندما سُئل عن غياب مبابي (26 عاما) عن تمارين الفريق، أشار مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الانكليزي السابق إلى أن المهاجم الدولي الفرنسي الذي سجل 28 هدفا في 39 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم بقميص النادي الملكي "يعاني من مشكلة في الأسنان"، لكنه سيكون متاحا لمباراة الأربعاء على ملعب "أنويتا".

ويحارب ريال على ثلاث جبهات، في الدوري ودوري الأبطال والكأس، إضافة إلى كأس القارات التي أحرزها الصيف الماضي، ما يرفع عدد المباريات التي يمكن أن يخوضها هذا الموسم إلى 72.

فاز ريال بكأس القارات والكأس السوبر الأوروبية، وخسر أمام غريمه التقليدي برشلونة في نهائي الكأس السوبر المحلية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتقد إنشيلوتي مجددا "الروزنامة العبثية"، في الوقت الذي يدخل فيه حامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا فترة حاسمة من موسمه مع خوضه لمواجهات من العيار الثقيل كل ثلاثة أيام.