لوس انجليس : قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على السابق دالاس مافريكس، فريقه السابق، 107 99 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، بعدما سجل ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل".

كان دونتشيتش انتقل بصفقة مفاجئة تبادلية صادمة إلى ليكرز مطلع الشهر، فيما انتقل أنتوني ديفيز إلى مافريكس.

وحضر ديفيز الذي يعاني من إصابة، المباراة في ملعب لوس أنجليس، حيث حصل على تكريم من ناديه السابق خلال أول وقت مستقطع.

أما المدير العام لدالاس، نيكو هاريسون الذي واجه انتقادات من جماهير النادي منذ إتمام الصفقة، استقبلته جماهير ليكرز بحفاوة، مرددين هتافات "شكرا نيكو" أثناء تنفيذ دونتشيتش للرميات الحرة.

وسجل دونتشيتش الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" خمس مرات، 19 نقطة و15 متابعة وقدم 12 تمريرة حاسمة، معترفا بأن المواجهة ضد زملائه السابقين كانت "ليلة غريبة".

قال لشبكة "تي أن تي": "لا أعرف كيف أشرح الأمر، في الربع الأول والثاني لم أكن مستوعبا ما يحدث. كان الأمر مختلفا تماما، لا أستطيع حتى وصف شعوري".

وعلى الرغم من دوره الكبير في اللقاء، أقر دونتشيتش بأن مستواه في التسديد لم يكن جيدا، في مباراة احتاج فيها ليكرز إلى تألق النجم ليبرون جيمس في الربع الأخير لضمان الفوز.

وأضاف السلوفيني "لم أتمكن من تحقيق أي شيء اليوم، أنا سعيد فقط بأننا فزنا. بصراحة، لا أطيق الانتظار للذهاب إلى النوم"، علما أنه صنع تمريرة حاسمة إلى جيمس ليؤمن الفوز.

وسجل جيمس 27 نقطة، 16 منها في الربع الأخير.