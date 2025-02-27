سان سباستيان : تأثر المدافع راوول أسنسيو بالهتافات "الداعية إلى موته"، خلال مباراة فريقه ريال مدريد الأربعاء أمام مضيفه ريال سوسييداد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بحسب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفاز "النادي الملكي" بهدف البرازيلي الشاب إندريك، الا أن جماهير أصحاب الأرض هتفت "الموت لأسنسيو"، ما أثار جدلا استدعى ايقاف المباراة من قبل الحكم لبعض الوقت.

وتعرض المدافع الشاب البالغ 22 عاما للهتاف في العديد من الملاعب خلال الأسابيع الاخيرة، إلا انها كانت المرة الأولى التي تتوقف فيها المباراة.

ويُزعم أن أسنسيو قام بنشر مقطع فيديو جنسي لقاصر سجله اثنان من لاعبي فريق ريال مدريد للناشئين، ويخضع للتحقيق من قبل محكمة إسبانية.

وتوقفت المباراة قبل استراحة الشوطين، بعدما كان فينيسيوس قد أشار للحكم الى الهتافات ضد أسنسيو.

وقال أنشيلوتي للصحافيين "فينيسيوس تحدث مع الحكم، فأوقف المباراة وطبق البروتوكول، وهذا ما كان يجب أن يحدث".

وعمد أنشيلوتي لاستبدال المدافع بلوكاس فاسكيس خلال استراحة الشوطين، موضحا "لقد استبدلته لسببين، كان متأثرا، وكان لديه بطاقة صفراء، لذلك فضلت استبداله".

وتابع "أعتقد أن أحدا لا يحب أن يُهتف في الملاعب بأن تموت، أعتقد أنه تأثر بهذا المعنى.

"لم يكن سعيدا تماما، فضلت استبداله في حال كانت مشاعره ستؤثر على المباراة".

من جهته، علق ميكيل أويارسابال مهاجم ريال سوسييداد على الحادثة "يجب إدانة الإهانات، نحن لا نحبها... هناك طرق أخرى لإدانة الأفعال التي ربما ارتكبها آخرون. لا نعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة".