مانشستر (المملكة المتحدة) : أكد المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد روبن أموريم أنه سيتحدث إلى جناحه الدولي الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بسبب مغادرته الملعب عقب استبداله المفاجئ في الفوز على إيبسويتش تاون 3 2 الأربعاء في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

واضطر أموريم الى استبدال غارناتشو للدفع بالمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي في الدقيقة 45، عقب الطرد المباشر للوافد الجديد المدافع الدنماركي باتريك دورغو (43).

وتوجه المهاجم الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا مباشرة إلى غرفة الملابس بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء مع بقية بدلاء فريقه.

وأطلق مشجعو مانشستر يونايتد صيحات الاستهجان ضد قرار أموريم ونشر غارناتشو لاحقًا صورة على حسابه في إنستغرام وهو يبدو مكتئبًا ويمشي تحت المطر بعد وقت قصير من المباراة.

وعلق أموريم على قرار غارناتشو "ربما كان الجو باردًا وممطرًا".

وأضاف "لقد كان تفكيرنا هو أن نلعب بطريقة 5 3 1 أكثر. كنت أعلم أن ذلك يشكل مخاطرة لأنك ربما تغير اللاعب الوحيد الذي يتفوق على لاعب آخر في المواجهات الفردية ولكنني شعرت أن الفريق كان على ما يرام في السيطرة على المباراة، تقريبًا في الشوط الأول".

وتابع "ثم تقوم بإجراء التبديل. يتعين علينا اختيار شخص ما للخروج، ويتعين علينا التفكير في الكرات الثابتة أيضًا، لذلك كان اختياري" هو تغيير غارناتشو.

وسئل أموريم عن توضيح ما إذا كان غير سعيد بغارناتشو، فأجاب بالإشارة الى ماركوس راشفورد المنضم مؤخرًا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة بعد أن فقد المدرب البرتغالي صبره على تصرفاته.

وقال "أنتم تربطون القصة بما حدث مع راشفورد، أليس كذلك؟، أعرف، أعرف"، مضيفا "ما أقوله هو أنني سأتحدث بوضوح مع غارناتشو حول هذا الأمر، لذا سأتحدث عن ذلك إذا أردتم في المؤتمر الصحافي القادم".

ورفض أموريم انتقاد دورغو بعد أن نجا يونايتد من خطأه المبكر وطرده حيث نجح في تحقيق الفوز بعشرة لاعبين.

وارتكب دورغو خطأً فادحا لحظة عدم انتباهه لخروج حارس مرماه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمساعدته على التخلص من إحدى الكرات فمررها بالخطأ في اتجاه جايدن فيلوجين الذي افتتح التسجيل بسهولة داخل المرمى الخالي في الدقيقة الرابعة.

أدرك يونايتد التعادل بعد 18 دقيقة عندما هز المدافع المصري سام مرسي بالخطأ شباك فريقه (22)، ومنحه مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت التقدم (26)، لكن دورغو تدخل بقوة على ساق لاعب الوسط أوماري هاتشينسون ونال بطاقة حمراء بعد مراجعة الحكم دارين إنغلاند لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

واستغل إيبسويتش تاون النقص العددي وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر فيلوجين (45+2)، لكن قطب الدفاع الاخر هاري ماغواير أعاد التقدم لفريقه بعد لحظات من انطلاقة الشوط الثاني (47) وساهم في الفوز الخامس لأموريم مع يونايتد في الدوري.

وقال المدرب البرتغالي عن الهدف المبكر للضيوف "عندما شاهد الجميع تلك الكرة كانوا يفكرون +ها نحن ذا مرة أخرى+"، مضيفا "لكن في بعض الأحيان تكون كرة القدم كذلك وقد تمكنا من التغلب على جميع المواقف خلال المباراة وأعتقد أننا نستحق حقًا النقاط الثلاث اليوم".