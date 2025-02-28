لوس انجليس : تعملق نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري بتسجيله 56 نقطة بينها 12 ثلاثية ليقود فريقه للفوز على مضيفه أولارندو ماجيك 121 115 الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأسهم مجهود كوري اللافت بتعويض تأخر ووريرز بفارق 17 نقطة، حيث استهل اللاعب الذي اختير أفضل لاعب في مباراة "كل النجوم" هذا العام، هذه العودة بثلاثية من منتصف الملعب تقريبا ليقلص الفارق لووريرز (52 66) قبل نهاية النصف الاول.

وقاد كوري فريقه للتفوق بشكل كبير على ماجيك خلال الربع الثالث حيث قلب ووريرز تأخره الى تقدم 92 87.

وكان كوري على بعد ثلاثيتين فقط من معادلة الرقم القياسي لزميله كلاي تومسون لأكبر عدد من الثلاثيات المسجلة في مباراة واحدة (14)، والذي حققه في عام 2018.

وتخطى كوري عتبة الخمسين نقطة على الاقل للمرة الـ14 في مسيرته، علما انه سجل 62 نقطة كأعلى رصيد هجومي له، كما انها مباراته الـ 26 بعشر ثلاثيات ناجحة أو أكثر.

وسجل إبن الـ 36 عاما 12 ثلاثية من أصل 19 محاولة، كما أنه نجح برمياته الحرة كافة (12 من 12).