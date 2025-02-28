باريس : يبحث باريس سان جرمان المتصدر عن مواصلة انتصاراته والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري المهم أمام ليفربول الانكليزي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل ليل السبت في أبرز مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وينتظر عشاق الكرة المستديرة رد فعل مرسيليا تجاه حكمة مباراته أمام نانت ستيفاني فرابار بعد عقوبة الإيقاف القاسية لمدة 15 مباراة بحق رئيسه الإسباني بابلو لونغوريا بسبب تشكيكه في التحكيم.

يترقب ليل الرابع مباراته أمام سان جرمان الذي يتقدم عليه بفارق 18 نقطة ويستقبل ليفربول في ملعبه "بارك دي برانس" الأربعاء، قبل زيارته إلى دورتموند لمواجهة عاشر الدوري الألماني في الدور ذاته للمسابقة القارية الأم الثلاثاء.

وبينما انتفى التشويق في الصراع على اللقب حيث يتقدم نادي العاصمة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه مرسيليا، دخل ليل بمنافسة شرسة لفرض نفسه في أعلى الترتيب حيث يتأخر بفارق نقطتين فقط عن نيس الثالث.

حافظ رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي على سجلهم خاليا من الخسارة في "ليغ1" هذا الموسم، وحققوا سلسلة من 9 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، منها 4 في الدوري.

كما حقق سان جرمان سلسلة من 21 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات (17 فوزا مقابل 4 تعادلات)، حيث تعود آخر هزيمة له أمام بايرن ميونيخ الألماني 0 1 في الجولة الخامسة من دوري الأبطال في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويعوّل سان جرمان على نجمه عثمان ديمبيليه، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 17 هدفا في 21 مباراة، والشاب برادلي باركولا صاحب 11 هدفا.

وبخلاف سان جرمان، يعكس ليل صورة غير مستقرة في الفترة الاخيرة اذ بعد 21 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات بين أيلول/سبتمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، تعرض لثلاث هزائم، منها اثنتان في الدوري، ما جعله يتراجع في الترتيب.

ويأمل ليل في أن يحقق فوزه الثالث تواليا بعدما كان أسقط رين 2 0 وموناكو 2 1 في المرحلتين الماضيتين.

الحكمة فرابار تحت الأضواء

بعد الاضطرابات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، ستكون حكمة مباراة مرسيليا ونانت الأحد ستيفاني فرابار تحت المجهر.

صبّ رئيس النادي الجنوبي لونغوريا جام غضبه بعد الهزيمة أمام أوكسير 0 3 الأسبوع الماضي، موجها انتقادات لاذعة للجسم التحكيمي وتحدث عن "فساد" ليتم إيقافه لمدة 15 مباراة.

وعلى الرغم من اعترافه بأنه أخطأ بالتشكيك بالتحكيم، إلا أنه أكد أن ناديه عانى بشكل عام من التحكيم هذا الموسم.

وبعد هذه المناوشات، قال رئيس نادي نانت فالديمار كيتا إنه يشعر بالقلق في تصريحات لصحيفة "ليكيب" قبل مباراته على ملعب فيلودروم "الآن، في كل مرة يتم فيها التحكيم في مباراة مرسيليا، سيكون هناك علامة استفهام".

وبعيدا عن التحكيم، ينتظر الجميع ردّ فعل من لاعبي مرسيليا الذين منيوا بهزيمتهم الخامسة هذا الموسم أمام أوكسير، في حين أقرّ لاعبا الوسط أدريان رابيو والدنماركي بيار إميل هويبيرغ "لم نكن على المستوى المطلوب".

ويتوجب على مرسيليا العودة إلى سكة الانتصارات لتعزيز مركزه الثاني الذي يحتله برصيد 46 نقطة والابتعاد قدر الامكان عن نيس الثالث (43) الذي بامكانه أن يبقى على المسافة ذاتها منه في حال فوزه على مضيفه سانت إتيان السبت.

ويبحث لنس الذي يستقبل لوهافر السبت لوقف نزيف النقاط بعدما تعرض لثلاث هزائم تواليا تم رفع خلالها البطاقة الحمراء بوجه لاعبيه ثلاث مرات، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثامن برصيد 33 نقطة.

وخسر لنس بنسبة كبيرة السباق على المراكز الأوروبية، في حين يعكس مدربه ويل ستيل صورة المشاغب اذ تلقى أكبر عدد من البطاقات في "ليغ1" بين أقرانه مع 4 انذارات وطرد. كما وعد البلجيكي المولد الانكليزي الجنسية أيضا بالتبرع بمكافآت المباريات للمجموعة إذا حصل على بطاقة أخرى قبل نهاية الموسم.

حفّز المدرب البالغ 32 عاما فريقه الذي نال أكبر عدد من البطاقات الحمراء هذا الموسم في الدوري (7) إلى عدم السقوط في فخ الانذارات، قائلا "يتعيّن علينا أن نتوقف عن الحصول على البطاقات، يتعين علينا أن نتطور ونتعلم".

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء موناكو الخامس (40 نقطة) مع ضيفه رينس، ضمن سعي نادي الإمارة للعودة مجددا إلى المراكز الثلاثة الأولى.

ويدرك موناكو أهمية تحصين دفاعه حيث خاض 13 مباراة منذ مطلع هذا العام واهتزت شباكه 23 مرة، في حين لم يحافظ على نظافتها سوى في الفوز على أستون فيلا الانكليزي 1 0 في دوري الأبطال قبل شهر.

أدى ذلك إلى خسارته كأس الابطال التي اقيمت في قطر أمام سان جرمان 0 1، وخروجه من الكأس أمام رينس ودوري الابطال أمام بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي (3 4 اجمالي المباراتين). كما لم يتمكن من حصد سوى 10 نقاط في 7 مراحل خاضها هذا العام.