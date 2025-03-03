باريس : عاد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، بفضل تتويجه بطلا لدورة دبي السبت ضمن فئة الـ500 نقطة.

وارتقى تسيتسباس (26 عاما) الفائز على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 6 3 و6 3، مرتبتين ليحتل المركز التاسع بعد أن خرج من نادي العشرة الأوائل في 10 حزيران/يونيو الماضي، علما بأن أفضل ترتيب له كان احتلاله المركز الثالث عالميا.

ولا يزال الإيطالي يانيك سينر الموقوف ثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات، يتصدر الترتيب بفارق كبير أمام الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراس اللذين سيشاركان اعتبارا من الاسبوع الحالي في دورة إنديانا ويلز الأميركية (1000) التي يحمل لقبها الإسباني.

في المقابل، دخل التشيكي توماش ماخاتش (24 عاما) نادي العشرين الأوائل، إثر تتويجه بدورة أكابولكو محرزا باكورة ألقابه حيث ارتقى خمسة مراكز ليحتل المركز العشرين.

وتغلب ماخاتش على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش في الدورة المكسيكية (250 نقطة).

في المقابل، لم يطرأ اي تعديل على المراكز السبعة الأولى في فئة السيدات، حيث لا تزال البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الأول متقدمة على البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوكو غوف.

وتقدمت الأميركية إيما نافارو مرتبتين واحتلت المركز الثامن بعد تتويجها بدورة ميريدا المكسيكية، في حين عززت مواطنتها جيسيكا بيغولا رصيدها في المركز الرابع بعد فوزها بدورة أوستن الأميركية.

تصنيف العشرة الأوائل عند الرجال:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11330 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 8135

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7510

4. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4900

5. كاسبر رود (النروج) 4325

6. دانييل مدفيديف (روسيا) 3930

7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 3900

8. أندري روبليف (روسيا) 3670 (+1)

9. اليوناني ستيفانوس تستسيباس 3405 (+2)

10. أليكس دي مينور (أستراليا) 3335 ( 2)

تصنيف العشر الأوليات عند السيدات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 9076 نقطة

2. إيغا شفيونتيك (بولندا) 7985

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6333

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5251

5. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4679

6. جازمين باوليني (إيطاليا) 4518

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4328

8. إيما نافارو (الولايات المتحدة) 4009 (+2)

9. جنغ تشينوين (الصين) 3780 ( 1)