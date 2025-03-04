إيلاف من مدريد: بقدم مغربية حسم ريال مدريد قمته القارية مع الجار العنيد أتلتيكو مدريد، فقد توهج النجم المغربي الشاب إبراهيم دياز، وحسم القمة بهدف تاريخي، وبرهن النجم المغربي على أحقيته في المشاركة أساسياً مع الفريق الملكي على الرغم من زحام النجوم في صفوف الفريق.

فقد حقق ريال مدريد أفضلية تقربه من الدور المقبل، بالفوز 2-1 في موقعته ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء. والتقى الفريقان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد، رودريجو وإبراهيم دياز في الدقائق (4، 55)، بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليان ألفاريز في الدقيقة 32.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" يوم 12 مارس/آذار الجاري، لحسم المتأهل للدور المقبل.

وثبت ريال مدريد عقدته لأتلتيكو مدريد خلال مواجهاتهما الأوروبية، إذ يعد فوز اليوم هو الخامس للفريق الملكي قاريا على جاره، مقابل مرتين للأخير، وتعادلا مرتين، وفقا لإحصائيات يويفا.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض، وفقاً لتحليل وقراءة موقع "كوورة"، إذ أرسل فيدي فالفيردي كرة في العمق نحو زميله رودريجو، الذي استلم وراوغ الدفاع قبل أن يسدد كرة صاروخية أقصى يمين الحارس أوبلاك بالدقيقة 4.

وبعد دقيقة واحدة فقط، سقط رودريجو داخل المنطقة، بعد التحام مع خافي جالان، وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم أشار لاستكمال اللعب ولم يحتسب شيئا.

وصوب فينيسيوس جونيور كرة من خارج المطقة، وصلت بسهولة بين أحضان الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 22.

وانطلق جوليانو على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية داخل المنطقة نحو صامويل لينو الذي كان على أعتاب إدراك التعادل لولا تدخل فالفيردي الذي شتت الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 27.

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل هدف التعادل (1-1) لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 32، حيث صوب كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء، أقصى يسار الحارس تيبو كورتوا.

وأرسل فيدي فالفيردي تصويبة صاروخية داخل المنطقة، تألق الحارس يان أوبلاك في التصدي لها بالدقيقة 44، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح إبراهيم دياز بعد مجهود فردي مميز في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، بتسديدة أرضية ذهبت صوب القائم البعيد يسار الحارس أوبلاك بالدقيقة 55.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة من جريزمان بالدقيقة 59، ليحرمه من تسجيل هدف التعادل.

وصوب خيمينيز كرة على الطائر داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 60.

وسدد راؤول أسينسيو كرة رأسية داخل المنطقة، مستغلا كرة ركنية، لكنها مرت أعلى مرمى أوبلاك، في الدقيقة 73.

وانطلق مبابي على الطرف الأيمن ومرر كرة عرضية نحو فينيسيوس داخل المنطقة، لولا تدخل ماركوس يورينتي الذي شتت الكرة بعيدا في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز غير حاسم، يؤجل معركة الغريمين على بطاقة ربع النهائي للإياب.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، نجح إبراهيم دياز بعد مجهود فردي مميز في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، بتسديدة أرضية ذهبت صوب القائم البعيد يسار الحارس أوبلاك بالدقيقة 55.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة من جريزمان بالدقيقة 59، ليحرمه من تسجيل هدف التعادل، وصوب خيمينيز كرة على الطائر داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 60.

وسدد راؤول أسينسيو كرة رأسية داخل المنطقة، مستغلا كرة ركنية، لكنها مرت أعلى مرمى أوبلاك، في الدقيقة 73. وانطلق مبابي على الطرف الأيمن ومرر كرة عرضية نحو فينيسيوس داخل المنطقة، لولا تدخل ماركوس يورينتي الذي شتت الكرة بعيدا في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز غير حاسم، يؤجل معركة الغريمين على بطاقة ربع النهائي للإياب.

