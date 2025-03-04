بروج : وضع أستون فيلا الإنكليزي قدما في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي 3 1 الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي.

وسجل الجامايكي ليون بايلي (3) وبراندون ميكيلي (82 خطأ في مرمى فريقه) والاسباني ماركو أسنسيو (88 من ركلة جزاء)، وماكسيم دي كويبر (12) هدف كلوب بروج.

ويلتقي الفريقان ايابا في 12 آذار/مارس الحالي عل ملعب فيلا بارك.

وعلى الرغم من تسجيله 4 أهداف في 6 مباريات منذ قدومه الى صفوف أستون فيلا قادما من باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الاعارة، جلس المهاجم الاسباني ماركو أسنسيو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يشارك في الشوط الثاني ويحسم النتيجة نهائيا لمصلحة فريقه، في حين شارك المهاجم الآخر المعار اليه من مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد اساسيا.

ونجح أستون فيلا الساعي الى بلوغ ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 1984، في افتتاح التسجيل مبكرا عندما وصلت كرة عرضية داخل المنطقة قابلها المدافع تايرون مينغز برأسه باتجاه الجناح الجامايكي بايلي الذي تابعها بطريقة رائعة داخل الشباك (3).

بيد أن كلوب بروج رد التحية بإدراك التعادل عبر دي كويبر من تسديدة زاحفة (12).

ثم هدأ ايقاع المباراة في ما تبقى من الشوط الأول من دون خطورة تذكر على المرميين.

وكان كلوب بروج الطرف الأفضل في الشوط الثاني وكاد قائده هانس فاناكن يمنحه التقدم لكن كرته الرأسية مرت الى جانب القائم (67)، ثم أضاع مهاجمه اليوناني خريستوس تزوليس هدفا مؤكدا عندما مرر له فاناكن كرة امامية متقنة لينفرد بالحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس لكنه أطاح الكرة عالية (75).