ميونيخ (ألمانيا) : قرر بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم تكريم أسطورته الراحل فرانتس بكنباور بتعليق قميصه الذي يحمل الرقم 5، في ملعبه "أليانتس أرينا" اعتبارا من الأربعاء حين يستضيف مواطنه باير ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعدما سحب القميص الرقم 5 تكريما للنجم السابق الذي توفي في أوائل كانون الثاني/يناير 2024 عن 78 عاما، خطا بايرن خطوة إضافية بتعليق القميص في ملعبه، ليكون أول لاعب ينال هذا الشرف في فريق كرة القدم، خلافا لفريق كرة السلة الذي علّق القميصين 6 و24 الخاصين بستيفن هامان والأميركي الألماني ديموند غرين.

وقال رئيس النادي هربرت هاينر في بيان الثلاثاء "يسعدنا بأن النادي يكرم فرانتس بكنباور بهذه الطريقة في ملعب أليانتس أرينا، بعدما قرر أعضاؤنا في الاجتماع العام السنوي عدم استخدام الرقم 5 الخاص به (سحب القميص) في المستقبل".

وسيتمكن زوار ملعب "أليانتس أرينا" من رؤية هذا القميص الأحمر الذي يزيد طوله عن 15 مترا وعرضه عن 10 أمتار ويحمل الرقم 5 الذي ارتداه بكنباور خلال مسيرته، اعتبارا من مساء الأربعاء في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد ليفركوزن.

وُلد بكنباور في ميونيخ عام 1945 وانضم إلى الفرق العمرية لبايرن عام 1959 في طريقه لقيادته إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى عام 1965 وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الذي بات معه من الأعظم في القارة الأوروبية.

قاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلّبت على هولندا 2 1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على الأرجنتين 1 0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.

حصل بكنباور على لقب أفضل لاعب أوروبي لعامي 1972 و1976. شارك في 424 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 44 هدفا، بما في ذلك خلال 13 عاما مع بايرن الذي قاده لإحراز لقب الدوري أربع مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات متتالية بين 1974 و1976، قبل انضمامه الى هامبورغ ونيويورك كوزموس الأميركي حيث أنهى مسيرته كلاعب في عام 1983.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قررت بلدية ميونيخ إعادة تسمية أحد الشوارع القريبة من ملعب "أليانتس أرينا" تكريما لبكنباور.

وأصبح اسم جزء من الشارع الذي كان يُطلق عليه فيرنر هايسنبرغ آلي ويمتد بمحاذاة الملعب في شمال المدينة، فرانتس بكنباور بلاتس.

وهذا التغيير يعني أن الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو 2025، يقع رسميا في فرانتس بكنباور بلاتس 5، وبدأ مفعول تغيير التسمية اعتبارا من 7 كانون الثاني/يناير، أي في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.