ميامي : واصل النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر تألقه في ملاعب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) فسجل 50 نقطة أو أكثر للمرة الرابعة هذا الموسم، وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية للفوز على ضيفه هيوستن روكتس 137 128 الإثنين.

وأنهى غيلجيوس ألكسندر، أفضل مسجل في الدوري وأحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم، المباراة برصيد 51 نقطة و7 تمريرات حاسمة. نجح في 18 رمية من أصل 30 محاولة من المسافة المتوسطة، إضافة إلى 5 رميات ثلاثية من أصل 9.

ولم يكتف ابن الـ 26 عاما بهذا القدر، بل نجح أيضا في 10 رميات حرة من عدد المحاولات ذاته، وهيمن على بداية اللقاء بتسجيله 20 نقطة من اجمالي نقاط فريقه الـ 30 في الربع الأول.

ورغم تألق غيلجيوس ألكسندر، فإن الأفضلية في الربع الثاني كانت لصالح روكتس الذي تقدم بفارق 9 نقاط، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ليتقدموا بفارق نقطة قبل الاستراحة (63 62).

واستعاد سيتي ثاندر زمام الأمور في الربع الثالث وتقدم 102 89، في حين بقي روكتس في أجواء اللقاء مقلصا الفارق إلى 6 نقاط.

وحسم سيتي ثاندر فوزه الـ 27 على أرضه (مقابل 4 هزائم) بفضل ثلاث رميات من المسافة البعيدة تواليا للكندي لوغوينتز دورت قبل نهاية الربع الرابع.

في المقابل، تألق في صفوف الخاسر كام ويتمور بتسجيله 27 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة، في حين ساهم زميله ريد شيبرد بـ 25 نقطة.

ومُني ممفيس غريزليز، رابع الغربية، بخسارته السادسة في مبارياته الثماني الاخيرة وكانت على أرضه أمام أتلانتا هوكس 130 132.

وسجل كاريس ليفيرت من على مقاعد البدلاء سلة الفوز لصالح هوكس قبل صافرة النهاية في مباراة مثيرة أنهاها برصيد 25 نقطة، منها 16 في الربع الأخير. فيما كان أفضل مسجل في الفريق الفرنسي زاكاري ريزاشير مع 27 نقطة.

وحقق ديزموند باين أول تريبل دابل له مع غريزليز مع 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة و10 متابعات.

وعاد النجم ستيفن كوري إلى مسقط رأسه شارلوت وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على هورنتس 119 101 بتسجيله 21 نقطة وتمريره 10 كرات حاسمة.

وتصدر مايلز بريدجز قائمة أفضل المسجلين في هورنتس مع 35 نقطة، أضاف إليها 9 متابعات إلّا أن ذلك لم يكن كافيا للحؤول دون الخسارة السابعة تواليا لفريقه.