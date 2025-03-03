مدريد : أقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أن خصمه وغريمه المحلي ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، يملك تاريخا أكبر من ناديه، بيد أنه أكد على حظوظ فريقه في مواجهة حامل اللقب.

ويملك ريال مدريد 15 لقبا قياسيا في المسابقة القارية الأولى، فيما لا يزال أتلتيكو يلهث وراء اللقب وحل وصيفا ثلاث مرات بينها مرتان أمام ريال مدريد العقد الماضي.

قال سيميوني (54 عاما) لمراسلين صحافيين الإثنين "أضع دائما برشلونة وريال مدريد في موقعهما نظرا لتاريخهما، لذا لم يتغير أي شيء".

تابع "كلاهما يملك تاريخا رائعا ونحن نتطور وهذا أمر جميل".

وقال المدرب إن "روخيبلانكوس" يملك فرصة لكتابة قصة جميلة في ملعب سانتياغو برنابيو "بما أننا نربط دوما المواقف بالتاريخ، والتاريخ موجود، فان تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا رائع، وغدا نملك فرصة كبيرة".

ويحارب أتلتيكو أيضا مع قطبي لا ليغا على لقب الدوري المحلي، إذ يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة المتصدر فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث.

واعتبر لاعب الوسط الدولي السابق أن الصراع المحلي لن يؤثر على المواجهة القارية "أرى مباراة يخيم عليها الاحترام ضد خصم كبير، وأعتقد أنهم يحترموننا بالمقدار عينه".